Diretta Fiorentina Genoa/ Streaming video tv: vietato sbagliare (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA GENOA: DELICATISSIMO MATCH AL FRANCHI

Fiorentina Genoa, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 7 dicembre: all’Artemio Franchi si conclude la decima giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, e si tratta di una partita fondamentale per la salvezza. Il Grifone non riesce a risollevarsi: dopo il ko beffardo a Udine (gol annullato all’ultimo secondo), la squadra di Rolando Maran ha perso in casa contro il Parma, ha sicuramente accolto con sollievo la sconfitta del Torino nel derby ma, guardando in casa propria, si trova in una condizione davvero complessa, senza la capacità di fare il salto di qualità. Per le ambizioni e la composizione della rosa, sicuramente sta facendo peggio la Fiorentina: ancorata a quota 8 punti – meno di uno per gara – fatica a esprimere il suo gioco e per ora manca anche di personalità. Da quando è tornato Cesare Prandelli (ex della sfida stasera) ha perso due volte senza riuscire a segnare, pesa in particolare la sconfitta interna contro il Benevento. Vedremo dunque come andranno le cose tra poche ore nella diretta di Fiorentina Genoa; aspettandone il calcio d’inizio, proviamo a valutare brevemente in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

FIORENTINA GENOA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Genoa sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, appuntamento dunque riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky; in assenza di un televisore, come sempre, i clienti potranno assistere a questa partita anche in diretta streaming video, un servizio che viene fornito dalla stessa emittente tramite l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

Per Fiorentina Genoa, Prandelli deve soprattutto valutare il modulo: per il momento sembra che quello favorito sia il 4-3-3, nel quale troverebbe subito spazio Callejon come esterno destro con Vlahovic in vantaggio su Kouame come prima punta, mentre ovviamente a sinistra ci sarebbe Ribéry. Altrimenti sarà 4-3-1-2 con Bonaventura che potrebbe andare ad agire tra le linee; in mediana comunque Pulgar sarà stretto tra le mezzali Sofyan Amrabat e Castrovilli, difesa con Milenkovic e German Pezzella da centrali davanti a Dragowski, e due terzini che dovrebbero essere Caceres e Biraghi. Sarà 3-5-2 nel Genoa: Ghiglione e Luca Pellegrini alzano la loro posizione affiancando una mediana che non dovrebbe cambiare, quindi con Badelj – grande ex – in cabina di regia e la collaborazione di due interni che saranno Sturaro e Lerager. In porta ci sarà ancora Paleari perché Perin, che ha scontato la squalifica, è infortunato; reparto arretrato con Bani a comandare una difesa che verrà completata da Goldaniga e Cristian Zapata. Davanti, si va verso la conferma del tandem formato da Shomurodov e Scamacca ma con Pandev (soprattutto) e Pjaca pronti a dire la loro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha sancito il suo pronostico su Fiorentina Genoa, quindi andiamo a vedere quali siano le quote emesse dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte la puntata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 4,50 quanto avrete deciso di giocare.



