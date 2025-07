Diretta Fiorentina Grosseto streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole allo Zecchini, giovedì 24 luglio.

DIRETTA FIORENTINA GROSSETO: UN DERBY PER I VIOLA!

Con la diretta Fiorentina Grosseto vivremo tra poco la seconda amichevole estiva della squadra viola, ospite allo stadio Carlo Zecchini (ore 20:00 di giovedì 24 luglio 2025) in un derby contro una formazione che l’anno scorso ha chiuso al settimo posto il suo girone di Serie D, e va in cerca di riscatto.

Intorno alla Fiorentina, e possiamo dire che non sia una novità, c’è sempre tanta attesa: da una parte il ritorno di Stefano Pioli come allenatore, dall’altra il grande acquisto di Edin Dzeko, in mezzo tutte le aspettative di una realtà in crescita ma che è chiamata a fare il grande salto di qualità.

Tradotto, la Fiorentina deve provare a correre per un posto tra le prime quattro di Serie A; allo stesso tempo vuole finalmente cancellare la “maledizione” della Conference League, con due finali perse e lo stop in semifinale lo scorso anno.

Squadra che si deve ancora formare del tutto, ma che già oggi può far vedere quale sia il suo nuovo progetto; nel corso della diretta Fiorentina Grosseto proveremo a scoprire qualcosa anche noi, in questo momento per esempio possiamo provare a indovinare le mosse di Pioli in questo derby amichevole dello Zecchini.

COME SEGUIRE LA DIRETTA FIORENTINA GROSSETO IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Fiorentina Grosseto vi dovrete rivolgere solo a DAZN, dunque si tratterà di una diretta streaming video riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GROSSETO

Secondo il modulo 4-2-3-1, per la diretta Fiorentina Grosseto ovviamente ci sono tanti punti di domanda aperti, è un’amichevole e Pioli vorrà far ruotare tutti gli effettivi. Davanti a De Gea possiamo comunque pensare a una difesa con Luca Ranieri e Comuzzo centrali, in una staffetta con Pongracic, Viti e Pablo Marì, mentre ad agire sulle corsie esterne potrebbero essere Dodò e Gosens (o Fabiano Parisi), in mezzo l’attesa Fagioli è stato obbligatoriamente riscattato e potrebbe fare coppia con Mandragora in questa prima amichevole, tenendo conto di Richardson, Alessandro Bianco e Ndour.

Il quale può allargarsi a destra; riguardo la trequarti, ci sono tanti calciatori tornati dal prestito che vanno valutati, da Ikoné a Josip Brekalo passando per Riccardo Sottil e Barak. Uno di loro potrebbe essere titolare, quasi certamente Pioli proverà Fazzini che agirebbe in posizione centrale e poi davanti la maglia di Dzeko dovrebbe essere garantita dal primo minuto anche se naturalmente la concorrenza non manca, per il momento la Fiorentina è ancora un cantiere aperto ma questa sera cominceremo a capire quali siano le prime idee di Pioli.