Diretta/ Fiorentina Inter Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Cocchi! (26 aprile 2024)

DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Fiorentina Inter Primavera 0-1: il gol di Cocchi dopo soli nove minuti di gioco sancisce il vantaggio degli ospiti nerazzurri nell’anticipo che apre la 31^ giornata del Campionato Primavera 1. Un colpaccio sarebbe naturalmente fondamentale per la capolista, che in caso di successo a Firenze sarebbe davvero ad un passo dalla certezza di chiudere tra le prime due della classifica, che inizieranno direttamente dalle semifinali il proprio cammino nei playoff scudetto.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA/ Risultato finale (4-1) video streaming: Dea in finale! (24 aprile 2024)

La diretta di Fiorentina Inter Primavera ha dunque vissuto il suo momento per ora decisivo dopo soli nove minuti del primo tempo, quando gli ospiti hanno sbloccato il risultato. Bella azione manovrata da parte dell’Inter Primavera, Aidoo dalla destra mette in mezzo un pallone sul quale arriva Cocchi, che di destro trova la conclusione vincente per il gol del vantaggio nerazzurro. Cambierà qualcosa nella ripresa? Parola di nuovo al campo per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Coppa Italia, Juventus in finale contro Atalanta o Fiorentina/ Lazio fuori. Voti e pagelle (24 aprile 2024)

FIORENTINA INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta tv Fiorentina Inter Primavera bisognerà fare affidamento a Sportitalia, canale 60 del digitale terreste nonché quello di riferimento per quanto riguarda il massimo campionato giovanile italiano.

Inoltre, sarà possibile assistere all’evento attraverso l’applicazione di Sportitalia oppure attraverso il sito ufficiale dell’emittente televisivo.

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Fiorentina Inter Primavera sta per farci compagnia. La squadra viola ha di fatto archiviato le speranze di qualificarsi ai playoff con un periodo davvero negativo: dopo due vittorie consecutive con nove gol totali, tra febbraio e marzo, la Fiorentina ha perso quattro volte in sei giornate ottenendo una sola vittoria, ma soprattutto in questi quattro ko ha incassato ben 14 gol tra cui lo spaventoso 1-6 casalingo contro la Roma, perdendo anche 1-4, sempre a domicilio, contro l’Atalanta. Curiosamente, in questo scenario pessimo è arrivata poi la vittoria della Coppa Italia Primavera.

Formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote: tornano molti big! (Coppa Italia, oggi 24 aprile 2024)

Per quanto riguarda l’Inter, i nerazzurri proseguono nella loro corsa al primo posto: la squadra di Cristian Chivu aveva attraversato una fase poco brillante pareggiando quattro partite consecutive e perdendo in casa contro il Lecce, ma da quel momento è tornata a far valere la propria legge perché nelle partite contro Frosinone, Sassuolo e Cagliari ha ottenuto tre vittorie segnando sette gol, e soprattutto mantenendo inviolata la propria porta. Pronti finalmente a vivere questa interessante partita, possiamo metterci comodi e lasciare ogni discorso al campo, è davvero tutto pronto e la diretta di Fiorentina Inter Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CAPOLISTA VA IN TOSCANA

Ci stiamo avvicinando al termine della stagione regolare del campionato di categoria e la diretta Fiorentina Inter Primavera aprirà la 30esima di 34 giornate. Nell’anticipo di venerdì 26 aprile 2024, alle ore 18:00, i viola potrebbe assicurarsi la salvezza matematica, risultato comunque facilmente raggiungibile nelle prossime settimane in ogni caso.

Il Frosinone ultimo ha 24 punti e può ottenerne 36, esattamente quanti ne ha la Fiorentina. Dunque basterebbe anche che i ciociari non le vincessero tutte e i toscani non facessero zero punti in 360 minuti. Insomma, parliamo di esiti ai limiti dell’impossibile. In ogni caso, la Fiorentina ospiterà i primi in classifica dopo aver perso 3-2 contro il Genoa. I neroazzurri invece sono reduci da tre vittorie consecutive senza prendere gol contro Frosinone, Sassuolo e Cagliari.

FIORENTINA INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Fiorentina Inter Primavera. I viola si schiereranno con il 4-3-3. In porta Tognetti, difesa a quattro composta da Vigiani, Baroncelli, Romani e Fortini. Ievoli e Gudelevicius saranno le due mezzali con Vitolo. In attacco Spaggiari, Braschi e Presta.

La risposta dell’Inter arriva con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Raimondi, quartetto arretrato formato da Aidoo, Stante, Alexiou e Cocchi. A centrocampo ci saranno Di Maggio, Stankovic e Berenbruch. Il tridente offensivo vedrà Kamate, Spinacce e Owusu.

FIORENTINA INTER PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse, sono disponibili le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Inter Primavera. Il successo dei viola è dato a 3,60 contro l’1.80 dei neroazzurri. Il pareggio, invece, è offerto a 3.60.

Sarà un match ricco di gol? Secondo i bookmkers la risposta è “sì”: Over 2.5 a 1.60, Under a 2.30. La quota relativa la primo gol segnato dalla Fiorentina è di 2.60, per l’Inter 1.53 e infine nessun gol, dunque risultato esatto 0-0, che vale tredici volte la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA