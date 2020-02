Diretta Fiorentina Inter Primavera/ Streaming video tv: è già crisi per i nerazzurri?

Fiorentina Inter Primavera, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Momento positivo per i viola che nell’ultima settimana hanno fatto registrare una scossa importante: dopo la vittoria esterna sul campo del Bologna, la Fiorentina ha dato seguito al momento sì andando a vincere anche contro il Milan, battuto 3-1 in casa in Coppa Italia. Toscani ora a +2 dalla zona play out e a caccia di continuità contro un’Inter primavera che invece non riesce a ritrovare la via della vittoria. Dopo il pari di Cagliari e la sconfitta in casa della Sampdoria, per i nerazzurri è arrivato un altro pari interno, stavolta contro il Pescara. 2-2 con l’Inter rimontata nel finale dopo aver trovato faticosamente il vantaggio, la squadra di Armando Madonna resta terza, ma Juventus e Roma primavera premono a una sola lunghezza di distanza. Nel match d’andata vittoria di misura dell’Inter sulla Fiorentina, 1-0 firmato da un gol di Sebastiano Esposito. Fiorentina vincente nell’ultimo precedente in casa contro i nerazzurri in campionato, 2-1 il 20 ottobre 2018 con gol di Hanuljak e Meli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fiorentina Inter Primavera, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. La Fiorentina primavera, allenata da Bigica dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Chiorra, Pierozzi E., Ponsi, Chiti, Dalle Mura, Beloko, Montiel, Lovisa, Kukovec, Koffi, Fruk. L’Inter primavera guidata in panchina da Madonna sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Mulattieri, Fonseca.



