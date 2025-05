DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, inizia la diretta Fiorentina Inter Primavera, che naturalmente ci offre l’occasione di curiosare nell’albo d’oro del massimo campionato giovanile del calcio italiano. Al comando c’è proprio l’Inter, che ha vinto lo scudetto Primavera in ben dieci occasioni ed è l’unica squadra in doppia cifra di titoli nazionali: il primo risale al 1964 (il campionato Primavera era stato creato l’anno prima), ma è da notare che ben cinque scudetti sono arrivati negli ultimi 20 anni, per cui la Primavera nerazzurra è evidentemente una squadra di riferimento per tutti.

Anche la Fiorentina vanta da sempre un vivaio eccellente, però i suoi tre scudetti Primavera sono ormai molto datati, considerando che risalgono agli anni 1971, 1980 e 1983. Oggi quindi i giovani gigliati hanno l’occasione di spezzare un digiuno che dura da oltre 40 anni, sebbene in stagione regolare entrambe le partite sono state vinte dall’Inter, per 0-2 in trasferta il 10 novembre 2024 e poi con un 2-1 casalingo al ritorno, sabato 1° marzo scorso. Adesso però ci si gioca tutto in una notte, via alla diretta Fiorentina Inter Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA INTER PRIMAVERA: LA FINALE SCUDETTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Fiorentina Inter Primavera in tv sarà naturalmente su Sportitalia, come per tutta la stagione, quindi compresa la diretta streaming video grazie a sito o app dell’emittente.

LA FINALE SCUDETTO 2025

Tutto in una sera, come da tradizione: la diretta Fiorentina Inter Primavera è chiamata ad assegnare lo scudetto per il Campionato Primavera 1 2024-2025 e lo farà in gara secca. Appuntamento alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 30 maggio 2025, presso lo Stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, cioè al Viola Park, dal momento che è proprio la Fiorentina Primavera ad ospitare la fase finale del campionato. I gigliati finora hanno sfruttato al meglio il fattore campo, battendo per 4-1 la Juventus al primo turno e poi eliminando anche la Roma con una vittoria per 2-1 contro la capolista della stagione regolare.

I nerazzurri sono quindi avvisati verso la diretta Fiorentina Inter Primavera: esentati dal primo turno grazie al secondo posto nella stagione regolare, in semifinale c’è stata una grande battaglia contro il Sassuolo, nella quale l’Inter Primavera ha avuto la meglio grazie ai calci di rigore. Una dura battaglia che peserà sulle gambe ma potrebbe dare una grande spinta per giocarsi tutto stasera. Attenzione al regolamento: in caso di pareggio si andrà immediatamente ai calci di rigore, chissà se la diretta Fiorentina Inter Primavera assegnerà lo scudetto dal dischetto stasera…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Un giorno in più di riposo per i viola, attenzione a questa variabile circa le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Inter Primavera. Per i viola di mister Daniele Galloppa modulo 3-5-2 con il portiere Leonardelli e davanti a lui Romani, Baroncelli e Kouadio nella difesa a tre. A centrocampo potremmo vedere gli esterni Trapani e Scuderi (ma attenzione a Caprini), con Gudelevicius oppure Ievoli ai fianchi di Keita e Harder, mentre Tarantino e Rubino formeranno la coppia d’attacco.

Per l’Inter Primavera invece potrebbe esserci qualche cautela in più, appunto perché la stanchezza dovrebbe essere più forte per i ragazzi di mister Andrea Zanchetta. Citiamo comunque Calligaris in porta e davanti a lui Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto con Berenbruch, Zanchetta e Topalovic; infine il tridente d’attacco con De Pieri e Mosconi che potrebbero essere ai fianchi di Spinaccé.