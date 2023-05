DIRETTA FIORENTINA INTER/ Video streaming Canale 5: nell’albo d’oro di Coppa Italia

DIRETTA FIORENTINA INTER: NELL’ALBO D’ORO

Presentando la diretta di Fiorentina Inter, abbiamo già accennato al fatto che i nerazzurri sono i detentori del titolo, mentre i viola non lo vincono da 22 anni. Dando allora uno sguardo all’albo d’oro della Coppa Italia, possiamo comunque notare che la Fiorentina vanta un’ottima tradizione nella manifestazione, che infatti i gigliati hanno vinto per ben sei volte: la prima fu già nel 1940, poi la Fiorentina ha conquistato di nuovo la Coppa Italia nel 1961 e nel 1966. Il quarto successo gigliato è arrivato nel 1975, poi le due affermazioni più recenti della Fiorentina sono state vicine fra loro, cioè nel 1996 e infine nel 2001.

Per l’Inter invece ci sono in bacheca otto Coppe Italia: la prima risale già al 1939, poi però i nerazzurri dovettero aspettare fino al 1978, per poi calare un tris ravvicinato nel 1982. Ecco poi l’epoca più gloriosa, con le due doppiette consecutive nel 2005 e 2006 e poi di nuovo nel 2010 e nel 2011 per giungere a quota sette, prima dell’ottavo trionfo che arrivò l’anno scorso, con vittoria per 4-2 contro la Juventus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Fiorentina Inter sarà visibile in chiaro per tutti in esclusiva su Canale 5, dal momento che Mediaset detiene i diritti per la Coppa Italia. Questo significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Fiorentina Inter, la finale di Coppa Italia sarà infatti accessibile a tutti tramite il servizio che sarà offerto da Mediaset Play.

FIORENTINA INTER: NERAZZURRI FAVORITI!

Fiorentina Inter, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 24 maggio, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma perché sarà la finale di Coppa Italia 2022-2023, che assegnerà questo titolo sempre molto ambito, che i nerazzurri vogliono vincere per il secondo anno consecutivo mentre i viola vogliono tornare a farlo loro per la prima volta dopo ben 22 anni. Fatte le debite proporzioni, possiamo inoltre dire che le stagioni delle squadre di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi presentano diverse similitudini, il che potrebbe rendere ancora più affascinante la diretta di Fiorentina Inter.

Dobbiamo infatti evidenziare che Fiorentina e Inter sono arrivate in fondo in tutte le competizioni disputate, per cui si giocano stasera la finale di Coppa Italia ma sono anche entrambe in finale nelle Coppe europee, una grandissima soddisfazione per le due società anche se naturalmente nel caso della Fiorentina parliamo di Conference League, mentre l’Inter è in finale di Champions League. In semifinale, i viola hanno dominato contro la Cremonese approfittando di un incrocio francamente favorevole, mentre i nerazzurri hanno vinto la semifinale di lusso contro la grande nemica Juventus. Adesso però tutto questo conta solo relativamente: che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina Inter?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Inter. Mister Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i viola con un modulo 4-3-3 nel quale davanti al portiere Terracciano dovrebbero agire Dodô, Milenkovic, Igor e l’ex Biraghi nella difesa a quattro da destra a sinistra; a centrocampo sembrano sicuri Bonaventura e Amrabat, con Castrovilli favorito per la terza maglia disponibile; infine in attacco dovremmo vedere Ikoné come ala destra, il centravanti Cabral e Nico Gonzalez per completare il tridente a sinistra.

Consueto modulo 3-5-2 invece per l’Inter di Simone Inzaghi, per il quale schieriamo la formazione “da Coppe” anche se invece di Onana dovrebbe esserci Handanovic in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Darmian, Acerbi e Bastoni; ecco poi Dumfries come esterno destro per aprire un centrocampo formato poi da Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana e Dimarco sulla fascia sinistra; infine, in attacco i due titolari potrebbero tornare ad essere Lautaro Martinez e Dzeko, pur con la variabile di un Lukaku in grande forma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Fiorentina Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Possiamo allora osservare che sono favoriti i nerazzurri, formalmente in trasferta: il segno 2 è infatti quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio qualora fosse la Fiorentina a vincere la finale di Coppa Italia.











