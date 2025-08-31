Analisi della diretta Fiorentina Inter, presentazione delle squadre, dove vedere la partita probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La diretta Fiorentina Inter Primavera ci propone una delle partite più nobili del calcio italiano, a livello giovanile ancora di più. Negli ultimi dieci precedenti abbiamo in vantaggio i nerazzurri grazie a sei vittorie più un pareggio, a fronte di tre successi per i giovani viola, ma è soprattutto impressionante il trend in favore dell’Inter, che infatti da sabato 16 settembre 2023 in poi ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate contro i pari età della Fiorentina.

DIRETTA/ Monza Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: pronti alla partita! (31 agosto 2025)

Naturalmente spicca in maniera particolare proprio il più recente confronto, perché il 30 maggio scorso al Viola Park la diretta Fiorentina Inter Primavera era valida come finale scudetto dello scorso campionato e, nonostante il fattore campo avverso, i nerazzurri vinsero con un perentorio 0-3. Bovo, Berenbruch e Lavelli firmarono il trionfo con il quale l’Inter Primavera si è cucita sul petto lo scudetto che sfoggerà anche oggi proprio in casa della Fiorentina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Genoa Juventus/ Quote: Cambiaso è squalificato (Serie A, oggi 31 agosto 2025)

Diretta Fiorentina Inter streaming video, dove vedere la partita in tv

Per seguire la diretta Fiorentina Inter del Campionato Primavera non sarà necessario alcun servizio ad abbonamento visto che tutte le partite della competizione sono messe in onda in chiaro dall’emittente televisiva Sportitalia tramite il suo canale televisivo, canale 60 del digitale terrestre, così come in streaming sul sito sportitalia.it e sulla relativa applicazione Sportitalia.

Fiorentina Inter, i viola vogliono la rivincita

Alle 11.00 la diretta Fiorentina Inter aprirà il secondo turno di partite valide per la terza giornata del Campionato Primavera che fino ad adesso ha regalato qualche sorpresa con un’inaspettata capolista e alcune big della scorsa stagione in netta difficoltà, le due squadre si sfideranno per la prima volta dopo la finale scudetto dell’anno passato che ha visto la vittoria dei nerazzurri, di quella squadra però sono pochi i giocatori rimasti visto che la maggior parte è andata a rinforzare le fila della neonata squadra Under 23.

Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: il ritorno di Calhanoglu (Serie A, oggi 31 agosto 2025)

Sia i viola che i nerazzurri hanno raccolto 4 punti nelle prime due sfide stagionali e arrivano alla partita dopo lo stesso risultato, un pareggio che per i toscani è stato un 1-1 in casa del Genoa mentre per il club lombardo è stato un 3-3 casalingo contro il Cesena.

Fiorentina Inter, probabili formazioni

Le squadre in campo nella diretta Fiorentina Inter però non dovrebbero distaccarsi troppo da quelle viste nelle prime due giornata, saranno solo effettuati alcuni cambi per aggiustare la squadra rispetto all’ultima uscita, Daniele Galloppa metterà quindi in campo il suo solito 4-3-3 con Leonardelli in porta, Trapani, Turnone, Sadotti e Balbo in difesa, Conti, Montenegro e Angiolini a centrocampo, e in attacco Mazzeo, Puzzoli e Maiorana.

Anche per Benito Carbone il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Taho tra i pali, Marello e Ballo i terzini con Maye e Bovio i centrali, centrocampo formato da Vukoje, Cerpelletti e Humanes mentre il tridente offensivo vedrà Romano ed El Mahboubi sulle fasce e Idrissou come riferimento centrale.

Fiorentina Inter, pronostico finale

La diretta Fiorentina Inter del Campionato Primavera offrirà una sfida sicuramente interessante e piena di emozioni visto che vedrà in campo due squadre tra le più forti della competizione, come ha evidenziato la stagione passata, che arrivano da uno stop inaspettato che li spingerà a volere i 3 punti. Il risultato che sembrerebbe essere più probabile è la vittoria dei nerazzurri ma questa potrà esserci solo se verranno sistemati i problemi difensivi mostrati nell’ultima giornata e che i viola cercheranno di sfruttare, da tenere d’occhio è quindi il numero di gol che sarà senza dubbio elevato.