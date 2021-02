Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video tv: anticipo di lusso (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA INTER: CONTE NON VUOLE MOLLARE!

Fiorentina Inter, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è l’anticipo di lusso che alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, aprirà il programma della ventunesima giornata di Serie A. Una grande classica del calcio italiano, arriviamo alla diretta di Fiorentina Inter naturalmente con obiettivi diversi per le due squadre. La Fiorentina di Cesare Prandelli, reduce dal pareggio contro il Torino pur ridotta in nove uomini, cerca un risultato di prestigio per migliorare una classifica che non desta preoccupazioni per la salvezza ma di certo non è nemmeno esaltante, a quota 22 punti. L’Inter di Antonio Conte invece è in corsa per lo scudetto e cerca il bis della vittoria di sabato scorso contro il Benevento per mettere pressione a tutte le avversarie che giocheranno fra domani e domenica: sono tuttavia passati solo tre giorni dalla semifinale d’andata di Coppa Italia e Conte non ha per niente gradito questo anticipo al venerdì sera. Potrebbe essere una variabile che inciderà su Fiorentina Inter?

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter. Per Cesare Prandelli spiccano le assenze degli squalificati Milenkovic e Castrovilli: in difesa vedremo dunque capitan Pezzella affiancato da Martinez Quarta e Igor, mentre nel cuore del centrocampo dovrebbe essere titolare l’ex Borja Valero con Amrabat e Bonaventura come mezzali. In attacco invece dovremmo vedere la classica coppia formata da Ribery e Vlahovic. Nell’Inter, Antonio Conte dovrebbe affidarsi in linea di massima alla formazione migliore, con un minimo di “turnover” legato però al ritorno di Hakimi e Lukaku, che erano squalificati in Coppa Italia. Potrebbe al massimo riposare Lautaro Martinez e in questo caso giocherebbe Sanchez al fianco del belga in attacco, mentre a centrocampo si segnalano i ballottaggi Brozovic-Eriksen in cabina di regia e Young-Perisic a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Inter in base alle quote dell’agenzia Eurobet. I nerazzurri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,85 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Fiorentina.



