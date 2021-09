Diretta/ Fiorentina Inter streaming video tv: Inzaghi all’esame Viola (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA INTER: CHE SPETTACOLO!

Fiorentina Inter, in diretta martedì 21 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi all’esame Viola dopo i 6 gol rifilati dall’Inter al Bologna sabato scorso: una prestazione maiuscola dei nerazzurri che hanno scacciato le nubi del pareggio contro la Sampdoria e soprattutto della sconfitta interna in Champions League contro il Real Madrid, ko amaro perché decisamente immeritato per il gioco espresso dall’Inter, che in campionato resta comunque seconda a braccetto col Milan, dietro il Napoli capolista a punteggio pieno.

La Fiorentina però è un osso molto duro, l’ultima vittoria contro il Genoa ha lanciato i Viola a una sola lunghezza di distanza dai nerazzurri. Dopo il ko all’esordio contro la Roma i toscani hanno saputo solo vincere e con la giusta continuità potrebbero tornare a nutrire speranze europee dopo diverse stagioni anonime. Al 5 febbraio scorso risale l’ultimo precedente tra le due squadre, vittoria per 0-2 dell’Inter a Firenze con gol di Barella e Perisic. La Fiorentina non batte invece i nerazzurri in casa dal pirotecnico 5-4 del 22 aprile 2017.

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



