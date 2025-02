DIRETTA FIORENTINA INTER (RISULTATO 0-0): STREPITOSO SOMMER SU KEAN!

La partita tra Fiorentina e Inter è ripresa dopo l’interruzione per il malore di Edoardo Bove. Al 24’, Lautaro Martínez tenta un tiro da fuori area, deviato in angolo da De Gea. Tre minuti dopo, Bastoni si inserisce centralmente ma trova la chiusura di Ranieri. Al 36’, il gol di Carlos Augusto viene annullato per fuorigioco. Poco dopo, la Fiorentina sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Kean su cross di Parisi, ma Sommer si oppone con un grande intervento. (agg. di Fabio Belli)

Formazioni Fiorentina Inter/ Quote: si riparte senza i nuovi acquisti! (recupero Serie A, 6 febbraio 2025)

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Triplo appuntamento per la diretta Fiorentina Inter in tv, comunque in abbonamento: le opzioni sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 sul satellite oppure le piattaforme DAZN e Now Tv; la diretta streaming video sarà innanzitutto garantita dall’applicazione Sky Go.

Pagella Calciomercato Fiorentina 2025: acquisti e cessioni/ Voto 7+: Fagioli-Ndour qualità, Pablo Marì utile

SI RIPARTE!

Eccoci finalmente alla diretta Fiorentina Inter: abbiamo già visto che, secondo il regolamento, la partita della 14^ giornata di Serie A riparte dall’esatto momento in cui era stata interrotta e, naturalmente, con lo stesso risultato, dunque al 16’ minuto sullo 0-0. A dire il vero non è sempre stato così nel corso della storia: in precedenza infatti le partite che venissero sospese venivano considerate “nulle”, e rigiocate dal primo minuto. Forse l’esempio più storico riguarda il famoso ottavo di Coppa dei Campioni tra Milan e Stella Rossa: dopo il pareggio per 1-1 a San Siro, i rossoneri erano sotto per 1-0 a Belgrado ma sul Marakanà era scesa una nebbia fittissima, che aveva reso impossibile proseguire.

Calciomercato Fiorentina News/ Fagioli dalla Juve per 19 milioni! Dany Mota last minute? (3 febbraio 2025)

Gara sospesa al 57’ minuto: il Milan aveva potuto rigiocarla dall’inizio il giorno seguente, con un altro 1-1 e i rigori che avevano premiato il Diavolo, poi campione d’Europa; ora il regolamento è cambiato e dunque leggiamo le formazioni ufficiali che al Franchi riprendono sullo 0-0 ma dal 16’ minuto, la diretta Fiorentina Inter comincia davvero! FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Dodò, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA INTER: SI RECUPERA AL FRANCHI!

Finalmente la diretta Fiorentina Inter può ripartire: sono passati 67 giorni da quando la partita dell’Artemio Franchi, valida per la 14^ giornata di Serie A 2024-2025, era stata sospesa per il malore occorso a Edoardo Bove, il quale fortunatamente si è ripreso dopo aver fatto vivere attimi di dramma. Alle ore 20:45 di giovedì 6 febbraio si ripartirà dal 16’ minuto, quello della sospensione, come prevede il regolamento: il risultato era in quel momento 0-0 e dunque sarà di fatto una sorta di match leggermente più breve del normale, che potrebbe definitivamente portare l’Inter ad agganciare il Napoli al primo posto in classifica, dopo il pareggio ottenuto nel derby.

I nerazzurri hanno evitato la terza vittoria stagionale nella stracittadina, e ringraziano la Roma per aver fermato i partenopei; la Fiorentina invece sembra essere uscita dalla crisi e arriva da due vittorie consecutive, dopo il colpo in casa della Lazio ha infatti piazzato un prezioso 2-1 al Genoa che questa sera potrebbe portarla a scavalcare la Juventus, tornando fortemente in corsa per la Champions League. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta Fiorentina Inter, intanto possiamo fare un focus sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Riguardo la diretta Fiorentina Inter bisogna dire che, sempre secondo il regolamento, non si potranno utilizzare i nuovi acquisti: di conseguenza Raffaele Palladino sarà senza Folorunsho e Zaniolo, sugli esterni giocheranno Riccardo Sottil (in ballottaggio con Colpani) e Beltran mentre Gudmundsson si piazzerà come sempre alle spalle di Kean, a centrocampo invece si va verso la titolarità di Mandragora che farà reparto insieme a Cataldi, poi ecco una difesa con Luca Ranieri al fianco di Pongracic mentre De Gea sarà il portiere, a correre sulle corsie laterali spazio come sempre a Dodò a destra e Gosens a sinistra.

Simone Inzaghi avrà Dumfries: squalificato, l’olandese salterà i viola ma nel match di lunedì, essendo questo già iniziato e dunque non “valido” in questo caso. Sommer in porta, difesa probabilmente confermata rispetto al derby con Pavard, De Vrij e Alessandro Bastoni e per giocare sulla corsia sinistra avanza la sua candidatura Carlos Augusto, che potrebbe far rifiatare Dimarco. In mezzo al campo si valuta la condizione di Calhanoglu: possibile che il turco lasci spazio ad Asllani in cabina di rega, dovrebbero invece regolarmente essere in campo sia Barella che Mkhitaryan sulle mezzali così come la coppia offensiva, formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

DIRETTA FIORENTINA INTER: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per la diretta Fiorentina Inter danno ancora una volta ragione ai nerazzurri, che sono forti del valore pari a 1,95 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria; il segno 1 che regola il successo della Fiorentina vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 4,20 volte la posta in palio, infine abbiamo l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.