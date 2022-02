Diretta/ Fiorentina Inter streaming video tv: viola a caccia di riscatto (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Fiorentina Inter, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Viola a caccia di riscatto dopo il poker subito in casa della Juventus, un risultato pesante soprattutto perché i ragazzi allenati da Aquilani non sono apparsi mai davvero in partita. Fiorentina ora ottava in classifica a quota 27 punti, a -2 dalla zona play off col sesto posto al momento occupato proprio dall’Inter.

I nerazzurri hanno pareggiato in casa dell’Atalanta nell’ultimo impegno disputato, una sfida difficile arrivata per i ragazzi di Chivu dopo lo scivolone interno contro la Sampdoria, con l’Inter che in questa stagione non ha però dimostrato di avere il passo giusto per il vertice. Il match d’andata si è risolto con un pirotecnico pari per 3-3, mentre il 31 gennaio 2021 si è svolto l’ultimo precedente nel campionato Primavera tra le due formazioni in casa dei viola, con la Fiorentina vincente 2-1 sull’Inter.

DIRETTA FIORENTINA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andonov; Gentile, Frison, Romani, Favasuli, Corradini, Bianco, Capasso, David, Seck, Toci. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Matjaz, Carboni; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



