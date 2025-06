Diretta Fiorentina Inter U15 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della finale scudetto Under 15 (oggi martedì 24 giugno 2025)

DIRETTA FIORENTINA INTER U15: LA FINALE SCUDETTO UNDER 15

Giocarsi uno scudetto a 15 anni è certamente un’emozione molto forte, la vivranno stasera, martedì 24 giugno 2025, con inizio alle ore 20.00 allo stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” di Rieti viola e nerazzurri nella diretta Fiorentina Inter U15, la finale con in palio appunto lo scudetto Under 15.

Calciomercato Fiorentina News/ Pronta l’offerta araba per Kean, il suo sostituto è Piccoli (24 giugno 2025)

Per la precisione, sarà la finale scudetto del Campionato Giovanissimi Nazionali, nella quale le due formazioni migliori emerse dal lungo cammino stagionale si giocano in una sola sera il sogno tricolore per raccogliere l’eredità della Roma, che aveva vinto un anno fa il tricolore di questa categoria.

Per l’Inter U15 sarebbe un ritorno allo scudetto dopo un solo anno di vuoto, considerando che i nerazzurri avevano trionfato nel 2023, mentre per la Fiorentina di recente c’è la finale persa nel 2022 come ultima occasione nella quale i viola hanno sfiorato la vittoria di questo campionato.

Calciomercato Fiorentina News/ È fatta per il difensore: arriva in prestito dal Nizza!

Siamo arrivati alla diretta Fiorentina Inter U15 perché i viola in semifinale hanno avuto la meglio sul Milan ribaltando con un clamoroso 6-0 casalingo la sconfitta dell’andata, mentre l’Inter ha eliminato l’Atalanta vincendo per 3-0 all’andata e contenendo i danni al ritorno.

FIORENTINA INTER U15 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come tutte le altre finali giovanili, anche la diretta Fiorentina Inter U15 in tv sarà garantita sul portale federale Vivo Azzurro Tv per consentire ad appassionati e tifosi di usufruire della diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER U15

Identifichiamo alcuni possibili protagonisti nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Inter U15. Per i viola ad esempio Croci, che ha segnato sia all’andata sia al ritorno delle semifinali, mentre Cecchini ha avuto il merito di dare il via alla clamorosa goleada del ritorno.

Calciomercato Fiorentina News/ Gudmundsson, ballano milioni: meglio un baby del Napoli!

Nelle fila dell’Inter U15 possiamo invece citare i marcatori della netta vittoria della semifinale d’andata contro l’Atalanta, cioè Forlani, Vanacore e Palmini. Staremo a vedere se alcuni di questi nomi li ritroveremo anche stasera nel tabellino dei marcatori della finale scudetto Under 15…