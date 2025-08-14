Diretta Fiorentina Japan University streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole al Viola Park.

DIRETTA FIORENTINA JAPAN UNIVERSITY: VERSO L’EUROPA!

Eccoci alla diretta Fiorentina Japan University, un’altra amichevole estiva per i viola che scendono in campo, al Curva Fiesole del Viola Park, alle ore 20:00 di giovedì 14 agosto per sfidare quella che è la nazionale universitaria del Paese nipponico, come del resto il nome racconta in maniera esplicita.

Calciomercato Fiorentina News / Si lavora in uscita, rebus Ikone. Cinque nomi per l'attacco (14 Agosto 2025)

Per la Fiorentina si tratta soprattutto di arrivare pronta al primo impegno ufficiale, che coinciderà ancora una volta con il playoff di Conference League: i viola aspettando la loro avversaria che in ogni caso sarà abbordabile, ma va ricordato che lo scorso anno la squadra aveva rischiato il clamoroso ko e dunque bisognerà essere perfetti.

Calciomercato Fiorentina news/ Harder per l'attacco, Daku l'alternativa. Fortini resta in A (12 agosto 2025)

Intanto va anche detto che nelle ultime due amichevoli, che ha giocato contro Nottingham Forest e Manchester United, la Fiorentina ha faticato in zona gol e su questo aspetto Stefano Pioli dovrà lavorare, perché offensivamente la sua squadra ha grande potenziale ma deve iniziare a esprimerlo con il collegamento tra i reparti.

Noi adesso possiamo affidarci a quello che dirà il campo perché tra poco sarà davvero il momento di cedere la parola alla diretta Fiorentina Japan University, prima però possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate sul terreno di gioco come formazione.

Calciomercato Fiorentina news/ Calvert-Lewin, idea a zero in attacco. Occhi anche su Shpendi (11 agosto 2025)

DIRETTA FIORENTINA JAPAN UNIVERSITY STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Al momento non sono disponibili informazioni circa una diretta Fiorentina Japan University, che non dovrebbe essere trasmessa né in tv né tantomeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JAPAN UNIVERSITY

Come giocherà Pioli questa diretta Fiorentina Japan University? Siamo ad una settimana esatta dall’andata del playoff di Conference League e dunque è lecito pensare che l’allenatore dei viola voglia provare la formazione migliore. Il modulo per adesso è il 3-4-1-2, ma sappiamo bene che Pioli può schierarsi anche e soprattutto con il 4-2-3-1; Dzeko in questo senso agirebbe da trequartista e regista offensivo, ruolo che sa ricoprire parecchio bene, andando alle spalle di Kean che invece affiancherebbe con l’utilizzo della difesa a tre e del trequartista unico, che per questa amichevole può essere Gudmundsson.

L’idea sarebbe quella di rilanciare l’islandese e avere tanta qualità dalla metà campo in su; anche in mezzo però ci sono piedi buoni con la regia di Fagioli, mentre a dare sostanza sarebbe Sohm che finalmente, dopo un lungo corteggiamento, è stato acquistato dal Parma e per adesso ha una maglia da titolare.

Dodò e Gosens i due esterni, conferma rispetto all’anno scorso così come in difesa, perché Comuzzo è rimasto e si prepara a fare reparto insieme al capitano Luca Ranieri e a Pongracic, mentre in porta naturalmente non è in discussione De Gea, che ha impiegato davvero poco tempo per mostrare il suo reale valore e prendersi il posto nel cuore dei tifosi.