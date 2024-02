DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (9 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Fiorentina Juventus Primavera. Il pareggio di Verona è stato davvero beffardo per i giovani viola, che però restano in striscia positiva: l’ultima sconfitta risale al 16 dicembre, da quel momento abbiamo avuto tre vittorie e altrettanti pareggi e ampliando il quadro statistico possiamo notare che la Fiorentina abbia vinto quattro volte nelle ultime otto. Tuttavia, rimane il brutto passo casalingo: è clamoroso, ma i viola in questo campionato non hanno ancora vinto sul proprio campo, raccogliendo sei pareggi e tre sconfitte e segnando esattamente un gol a partita, cioè 9, troppo poco per pensare di andare a lottare per i playoff.

La Juventus non se la passa certo meglio: un punto nelle ultime due partite, dopo due vittorie consecutive che sembravano aver rilanciato la squadra di Paolo Montero. In trasferta i giovani bianconeri hanno raccolto due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, anche qui 9 gol e uno per gara; la vittoria esterna manca addirittura dal 5 novembre, la Juventus ha vinto solo due volte nelle ultime otto e tre nelle ultime 10, segno di un calo sensibile che può costare la post season. Vedremo adesso cosa succederà sul terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Fiorentina Juventus Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus Primavera segue la programmazione del campionato 1 riservato agli Under 19: l’emittente che si occupa di trasmettere le partite del torneo è Sportitalia. Il canale presente sulla televisione è al numero 60 del telecomando, ma non tutti i match sono garantiti qui; per gli altri infatti dovrete rivolgervi al servizio di diretta streaming video. Qui le alternative sono rappresentate dai canali SI Solo Calcio, presente oggi solo in mobilità, e Sportitalia Live 24, ma anche dal sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) e dall’app Sportitalia, attivabile sui vostri device come PC, tablet e smartphone.

PER RISALIRE LA CORRENTE!

Fiorentina Juventus Primavera, in diretta dal Centro Sportivo Viola Park alle ore 18:00 di venerdì 9 febbraio, rappresenta l’anticipo della 21^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Si tratta di due squadre che arrivano da un pareggio, e dunque vogliono risalire la corrente: la classifica è deficitaria per la Fiorentina, che deve pensare a salvarsi e domenica è stata beffata dal Verona all’ultimo secondo, mancando una vittoria che avrebbe fatto parecchio comodo per respirare un po’ e che invece, diventata un pareggio, ha anche peggiorato il morale di una squadra in difficoltà.

La Juventus insegue i playoff ma non ha la continuità giusta: dopo aver perso a Empoli, i giovani bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio facendosi recuperare, e dunque anche loro vogliono immediato riscatto sapendo che i margini di errore stanno cominciando ad assottigliarsi. Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Fiorentina Juventus Primavera, nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate in campo dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Per Fiorentina Juventus Primavera Daniele Galloppa schiera il 3-5-2: in porta andrà Tognetti, davanti a lui la linea difensiva potrebbe essere formata da Romani, Baroncelli e Maggini mentre ad allargarsi sulle corsie laterali, giocando di fatto a centrocampo, sarebbero Fortini a destra e uno tra Scuderi e Rubino a sinistra. In mezzo ecco il terzetto composto da Harder (in gol domenica), Vitolo e Gudelevicius; in attacco Mendoza e Fallou Sene sono favoriti sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Braschi che insidia la maglia dell’ecuadoreno.

Paolo Montero adotta un modulo simile: anche qui difesa a tre con Savio, Bassino e Javier Gil a protezione di Riccardo Radu, anche qui centrocampo a quattro nel quale Stefano Turco e Pagnucco sono i due laterali che accompagnano una mediana nella quale Owusu, Ngana e Ripani sono in competizione per le due maglie. Abbiamo per la Juventus due trequartisti: Michele Scienza potrebbe essere titolare ma si gioca il posto con Crapisto e Florea, davanti invece scalpita Biggi ma la scelta dell’allenatore uruguayano dovrebbe cadere ancora una volta su Diego Pugno.











