DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA, UN RISULTATO PER I BIANCONERI

Entriamo nel vivo dei playoff del massimo campionato giovanile italiano. La diretta Fiorentina Juventus Primavera, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 18:00, decreterà quale delle due formazioni accederà alle semifinali.

Chi parte con un chiaro e netto vantaggio è naturalmente la Fiorentina e il motivo è molto semplice. In caso di parità nei novanta minuti, saranno proprio i toscani a strappare il pass per il turno successivo poiché hanno ottenuto una migliore posizione in regular season.

Calciomercato Juventus news/ Un big vola in Premier, un baby fenomeno torna!

La Juventus dunque è obbligata a fare il colpo grosso, vincendo in casa della Fiorentina nei regolamentari. Un’imposizione che obbliga di conseguenza i bianconeri a non potersi semplicemente gestire bensì trovare la vittoria.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Fiorentina Juventus Primavera, allora potrete farlo gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece sarà visibile sull’applicazione o sito di Sportitalia.

Calciomercato Fiorentina News/ Il bomber rispedito in Argentina per 15 milioni! Muscoli dalla Germania...

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

La Fiorentina scenderà in campo per questo match con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Fei, protetto dal terzetto Turnone, Sadotti ed Elia. A centrocampo Lamouliatte, Ievoli, Deli e Puzzoli con Evangelista e Tarantino dietro ad Angiolini.

La Juventus risponde con il modulo 3-5-1-1. Tra. pali Marcu, protetto dal terzetto Rizzo, Martinez e Turco. Agiranno da esterni Merola e Ngana con Crapisto, Nisci e Keutgen. Finocchiaro sarà il trequartista alle spalle di Vacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

La Fiorentina parte favorita essendo quotata a 1.87 contro i 3.80 del pareggio e i 3.40 del 2 fisso in favore della Juventus. Gol e No Gol rispettivamente a 1.49 e 2.40.

Diretta/ Fiorentina Bologna (risultato finale 3-2): Kean la risolve! (Serie A, 18 maggio 2025)