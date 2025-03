DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una splendida classica anche a livello giovanile, la diretta Fiorentina Juventus Primavera si può quindi presentare dando uno sguardo ai precedenti più recenti, che arrivano in doppia cifra in quattro anni, dal mese di febbraio 2021 in poi. Il dato curioso è che mancano i pareggi e le vittorie sono esattamente cinque a testa, un equilibrio però formato da due periodi nettamente diversi, perché nelle prime cinque partite aveva vinto per quattro volte la Juventus e invece dal febbraio 2023 ha vinto quattro volte su cinque ovviamente la Fiorentina, che così gode di un trend nettamente favorevole.

Questa evoluzione in favore dei viola si è manifestata anche nella partita d’andata dell’attuale campionato, nel quale la Fiorentina è andata a vincere per 0-2 sul campo della Juventus domenica 6 ottobre scorso, grazie ai gol di Rubino e Caprini. Sarà una valida indicazione anche per l’esito della diretta Fiorentina Juventus Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Fiorentina Juventus Primavera in tv sarà in chiaro per tutti su Sportitalia, con la diretta streaming video offerta da sito e app della stessa emittente.

UNA CLASSICA CON PUNTI PESANTI

Il fascino della rivalità e il grande significato dell’attualità: difficile trovare di meglio per presentare la diretta Fiorentina Juventus Primavera, partita che sarà di fondamentale significato per entrambe le parti alle ore 11.00 di stamattina, sabato 8 marzo 2025, per la ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1. Momento delicatissimo per i viola, che sono infatti terzi ma arrivano da due sconfitte consecutive in altrettanti big-match, con il Sassuolo e poi anche l’Inter: serve dunque invertire la tendenza già nella diretta Fiorentina Juventus Primavera se si vuole inseguire l’accesso immediato alle semifinali scudetto.

Dall’altra parte, ecco la Juventus Primavera, reduce dalla vittoria in un pazzo derby contro il Torino, prima dominato e poi quasi buttato via. Il successo è comunque arrivato ed è stato prezioso per il sesto posto, ultimo valido per l’accesso ai playoff, ma la strada è ancora lunga perché le inseguitrici sono tante e agguerrite. Intanto oggi ci sarà da superare l’ostacolo di una Fiorentina affamata e non sarà affatto facile. Siamo sicuri che ci divertiremo parecchio con la diretta Fiorentina Juventus Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Daniele Galloppa dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni della diretta Fiorentina Juventus Primavera. In porta Vannucchi, protetto dai quattro difensori Kouadio, Elia, Baroncelli e Scuderi da destra a sinistra; in mediana spazio invece a Harder e Keita; qualche possibile dubbio in più nel reparto offensivo, dove comunque indichiamo Tarantino prima punta e alle sue spalle le ali Bertolini e Caprini più Rubino come trequartista centrale.

La replica di Francesco Magnanelli potrebbe invece portare a una Juventus schierata con uno speculare 4-2-3-1 e con Ventre, Verde, Martinez e Savio a comporre la difesa a quattro davanti a Zelezny; a centrocampo ecco Ripani e Boufander; anche per i bianconeri più dubbi davanti, ad esempio si candida anche Pugno, ma proviamo a confermare l’assetto con Amaradio, Crapisto e Merola da destra a sinistra alle spalle di Vacca, numero 10 che potrebbe però essere il centravanti.