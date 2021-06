Diretta/ Fiorentina Juventus Primavera, streaming video tv: vetta possibile

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA: SFIDA DELICATA!

Fiorentina Juventus Primavera, in diretta venerdì 4 giugno 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Gino Bozzi sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. L’assalto alla vetta è ancora possibile per i bianconeri, la Juventus Primavera ha riagganciato grazie ai recenti risultati positivi il treno di 4 squadre che si sta contendendo il primato nel campionato Primavera 1.

Al momento comanda l’Inter a 50 punti, segue la Sampdoria a 49 e la Roma e la Juventus sono a 48. Dunque vincendo contro i viola i bianconeri potrebbero ancora sperare di chiudere al primo posto un campionato fin qui equilibratissimo. I viola dalla loro stanno puntando a blindare la salvezza, battendo l’Atalanta e pareggiando col Torino hanno allungato a +7 dal Toro terzultimo anche se il Bologna in zona play out è ancora lontano solo 2 lunghezze. La squadra allenata da Aquilani sembra però aver fatto registrare quella svolta in grado di portare senza problemi alla salvezza diretta.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Juventus Primavera presso lo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Fogli; Gentile, Dutu, Frison, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Corradini; Milani, Monteanu, Agostinelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Fiorentina e Juventus Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



