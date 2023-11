DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS/ Video streaming tv: i precedenti sono quasi 200 (Serie A, 5 novembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Fiorentina Juventus vede queste due società storiche affrontarsi per la 191 volta. La rivalità tra Fiorentina e Juventus non è solamente in ambito calcistico alla luce dei trasferimenti degli ultimi anni tra le due formazioni. Partendo da Roberto Baggio fino agli ultimi Chiesa e Vlahovic, questa partita non si può mai identificare come banale. Gli scontri totali sono 190 di cui 90 sono stati vinti dalla formazione bianconera mentre 41 dai viola. I pareggi tra queste due formazioni risultano essere 59.

La prima sfida giocata risulta essere quella del 7 ottobre 1928 con il successo della Juventus con l’incredibile risultato di 11-0. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella del ottobre 2013. Risultato di 4-2 in favore della Fiorentina con una rimonta incredibile firmata da un super Giuseppe Rossi. L’ex giocatore del Villarreal realizzò ben tre reti ribaltando il risultato dopo un primo tempo da dimenticare. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella del 12 Febbraio, terminata con la rete di Rabiot sbucato sul secondo palo alle spalle del difensore. (Marco Genduso)

FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

FIORENTINA JUVENTUS: BIANCONERI SECONDI

Fiorentina Juventus sarà in diretta dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, alle ore 20.45 di domenica 5 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gara molto sentita tra le due formazioni a prescindere dalla classifica che, comunque, rende il tutto ancor più stimolante. I Viola, infatti, stanno disputando un buon torneo e, a quota diciassette punti, occupano la sesta posizione. Sei punti in più per i bianconeri che, dopo la vittoria di misura contro il Verona, hanno agganciato la seconda posizione.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS

Fiorentina Juventus, sfida in programma allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa toscana mister Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ai soliti Dodò, Castrovilli e Kayode. A centrocampo ballottaggio tra Duncan e Mandragora. I bianconeri, invece, non avranno a disposizione gli squalificati Pogba e Fagioli oltre agli infortunati Alex Sandro, Danilo, De Sciglio e Weah.

FIORENTINA JUVENTUS: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Fiorentina Juventus possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

