Diretta Fiorentina Juventus/ Streaming video tv: classica delicata (Serie A)

Fiorentina Juventus, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, si gioca per la trentatreesima giornata di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 aprile 2021. Una grande classica del nostro calcio, una rivalità sentitissima a Firenze e punti in palio molto delicati per gli obiettivi delle due compagini: la diretta di Fiorentina Juventus si presenta dunque intrigante sotto molti punti di vista.

Per quanto riguarda i padroni di casa viola, la Fiorentina di Beppe Iachini arriva dalla vittoria a Verona che potrebbe essere stata un passo fondamentale verso la salvezza, che però è ancora da conquistare. Una impresa che facesse il bis di quella dell’andata contro la Juventus sarebbe naturalmente graditissima sotto ogni punto di vista in riva all’Arno, tuttavia pure i bianconeri di Andrea Pirlo non possono permettersi passi falsi. Fiorentina Juventus chiude infatti una settimana in cui la Signora ha perso contro l’Atalanta e vinto in casa contro il Parma penultimo: ancora troppo poco per dirsi definitivamente certi di un posto fra le prime quattro della classifica, serve dunque un colpaccio a Firenze e non solo per scacciare il brutto ricordo dell’andata.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky, la televisione satellitare che trasmette infatti ben sette partite per ogni giornata di campionato, compresa quella del Franchi. Di conseguenza, sempre gli abbonati Sky avranno a disposizione pure la diretta streaming video, che sarà offerta tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus spicca per Beppe Iachini l’assenza dello squalificato Bonaventura, che nelle ultime uscite ha fatto molto bene. Si va dunque verso il rilancio di Castrovilli come titolare nella mediana viola a cinque, stante il modulo 3-5-2. Dunque ecco certamente Dragowski in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Milenkovic, Martinez Quarta e Pezzella; a centrocampo come già in parte accennato ecco da destra a sinistra l’ex Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli e Biraghi, infine Ribery e Vlahovic comporranno la classica coppia d’attacco della Fiorentina. Per la Juventus invece ipotizziamo il 4-4-2, ma con ancora molti dubbi per Andrea Pirlo: in porta Szczesny; Cuadrado dovrebbe arretrare in difesa con De Ligt, Chiellini e Danilo; reclama spazio Alex Sandro dopo la doppietta contro il Parma, ma potrebbe essere in ballottaggio con Kulusevski, in una mediana che vede anche il dubbio Rabiot-Arthur al fianco di Bentancur e McKennie; infine Morata e Dybala si contendono il posto al fianco di Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fiorentina Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono nettamente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) per infine toccare la quotazione di 5,75 sul segno 1 in caso di vittoria invece della Fiorentina.



