DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

La Fiorentina parte con il piede giusto e sblocca immediatamente la diretta contro la Juventus grazie a Robin Gosens. L’esterno tedesco si fa trovare pronto su un rimpallo favorevole all’interno dell’area e con grande freddezza trafigge il portiere bianconero con un tiro preciso sul lato sinistro. La difesa della Juventus si fa sorprendere dall’azione, lasciando troppo spazio all’ex Inter, che non si fa pregare e firma l’1-0.

Dopo il gol, i viola continuano a mantenere alta l’intensità, pressando i bianconeri e cercando di sfruttare l’entusiasmo del vantaggio. La Juventus prova a reagire affidandosi al palleggio per superare la pressione alta della Fiorentina, ma la squadra di Italiano appare ben organizzata e determinata a sfruttare ogni possibile occasione per raddoppiare. Il pubblico del Franchi spinge i padroni di casa, che cercano di non abbassare il ritmo in questi primi minuti di gara. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Prendiamo le statistiche e vediamo come sarà la diretta di Fiorentina Juventus: entrambe le squadre che hanno ottenuto il 46,43% di vittorie in stagione. I bianconeri hanno segnato leggermente di più, con una media di 1,61 gol a partita contro l’1,54 dei viola, mentre la difesa della Juventus si è rivelata più solida, subendo in media solo 0,89 reti a gara rispetto all’1,07 della Fiorentina. Entrambe le squadre hanno una tendenza marcata all’Over 1.5 (71,43% per la Fiorentina, 75% per la Juventus), mentre l’Over 2.5 è più frequente nelle partite della Fiorentina (57,14%) rispetto a quelle dei bianconeri (46,43%). Anche la statistica dei match in cui entrambe le squadre hanno trovato il gol è simile, con la Fiorentina al 53,57% e la Juventus al 46,43%. Dal punto di vista disciplinare, i viola hanno ricevuto 60 cartellini gialli, molti di più rispetto ai 46 della Juventus.

La Fiorentina ha inoltre una maggiore incidenza di match con almeno un gol nel primo tempo (82,14% contro il 60,71% dei bianconeri), ma entrambe hanno la stessa percentuale di partite con più di un gol nei primi 45 minuti (32,14%). Un altro dato chiave è il numero di clean sheet: la Juventus ha mantenuto la porta inviolata 14 volte, mentre la Fiorentina solo in 9 occasioni. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, K. Thuram; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere in diversi modi e su più piattaforme la diretta Fiorentina Juventus. Questa partita sarà infatti trasmessa da DAZN, Sky e Now Tv in streaming attraverso le applicazioni ufficiali come Sky Go. In televisione basterà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio o Sky Sport 251.

FIORENTINA JUVENTUS, LA POSTA IN PALIO NON RIGUARDA SOLO I TRE PUNTI

Domenica 16 marzo 2025 alle ore 18:00 inizia la diretta Fiorentina Juventus. Presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze i gigliati si preparano a rinnovare una delle rivalità più sentite nel panorama calcistico italiano ospitando la Vecchia Signora. La squadra allenata da mister Raffaele Palladino è in ottava posizione solitaria con quarantacinque punti dopo aver rimediato un’altra sconfitta contro il Napoli nel turno precedente e sta dunque vivendo una crisi di risultati da qualche settimana. I toscani non hanno saputo rimanere nelle caselle valide per l’accesso alle coppe europee e tenteranno dunque di ritornarci da qui alla fine del campionato in corso.

La Juve sta invece per affrontare l’ennesimo impegno in cui il lavoro dell’allenatore Thiago Motta verrà posto sotto la lente di ingrandimento e, in caso di risultato o prestazione negativi, eventualmente ancora messo in discussione. I bianconeri hanno perso in malo modo lo scontro casalingo con l’Atalanta subendo addirittura un poker e permettendo ai bergamaschi di allungare ancor di più il distacco che già li separava prima di affrontarsi. La Lazio ed il Bologna incombono alle spalle della Vecchia Signora, pronte a scavalcarle al primo nuovo passo falso nonostante debbano comunque vedersela tra di loro in questa ventinovesima giornata.

FIORENTINA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Fiorentina Juventus le probabili formazioni dovrebbero indicare alla vigilia un 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens, Beltran e Kean per i gigliati allenati da mister Palladino. Vedremo invece quali saranno le mosse attuate dal tecnico Thiago Motta per impostare al meglio il modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez e Kolo Muani magari dall’inizio della sfida.

FIORENTINA JUVENTUS, LE QUOTE

Vista la situazione di classifica ed i risultati più recenti conseguiti da queste due squadre possiamo dire che i bookmakers individuano i piemontesi come favoriti nel pronostico per l’esito finale della diretta Fiorentina Juventus. Le quote proposte da Sisal ad esempio indicano il 2, ovvero il successo bianconero, a 2.20 mentre gli altri segni hanno meno chances di concretizzarsi. L’x, equivalente al pareggio, viene infatti pagato a 3.10 mentre l’1, e cioè la vittoria dei toscani, è quotata a 3.50.