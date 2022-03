Diretta/ Fiorentina Juventus streaming video tv: torna Vlahovic (Coppa Italia)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS:

Fiorentina Juventus, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole come semifinale d’andata di Coppa Italia. Sfida emozionante per i Viola che tornano a competere ad alti livelli in Coppa, una nuova porta possibile per l’Europa, ma che soprattutto vedranno tornare Dusan Vlahovic dopo la discussa cessione ai bianconeri, 75 milioni di euro nelle casse viola ma anche la delusione di aver perso l’attuale capocannoniere del campionato.

La Juventus è detentrice del trofeo, vinto l’anno scorso in finale contro l’Atalanta, e con l’ultima vittoria di Empoli anche grazie a una doppietta del croato ha compiuto un importante passo in avanti in classifica, rilanciandosi in piena zona Champions. In campionato la Juventus il 6 novembre scorso ha battuto di misura la Fiorentina all’Allianz Stadium, in Coppa Italia le due formazioni non si affrontano dalla semifinale del 2015. All’andata la Fiorentina espugnò Torino con una doppietta di Momo Salah, ma la Juve si prese l’accesso in finale al ritorno a Firenze, vincendo 0-3 il 7 aprile 2015 con i gol di Matri, Roberto Pereyra e Bonucci.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, perché da quest’anno la Coppa Italia è una esclusiva delle reti Mediaset, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Juventus, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski, Biraghi, Milenkovic, Igor, Odriozola, Duncan, Torreira, Bonaventura; Saponara, Cabral, N.Gonzalez. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Perin, Pellegrini, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Rabiot, Arthur, Locatelli, Akè; Morata, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



