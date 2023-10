DIRETTA/ Fiorentina Lazio Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: Denes in gol! (21 ottobre 2023)

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): VIOLA SCATENATI

Viola propositivi sin dalle prime battute: al 3′ Rubino attacca in area e serve Denes che va sul fondo e crossa al centro per Braschi, l’attaccante da ottima posizione calcia alto. Al 9′ serve un grande intervento del portiere ospite per impedire il vantaggio ai toscani: Rubino dialoga con Denes che gli restituisce palla, conclusione a colpo sicuro da ottima posizione in area e bella respinta di Magro.

Al 13′ la Fiorentina, osservata in tribuna da Italiano e Biraghi tra gli altri, passa in vantaggio: conclusione dalla destra di Braschi, Magro respinge ma sul pallone arriva Denes che insacca a porta praticamente vuota. Solo Viola in campo e il raddoppio rischia di arrivare pochi minuti più tardi: Padilla accelera centralmente, salta due avversari, entra in area e calcia, ma Magro para senza problemi. (Aggiornamento Giulio Halasz)

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il via alla diretta di Fiorentina Lazio Primavera: cosa ci raccontano i numeri delle due squadre in questo campionato 1? La Fiorentina come già detto ha iniziato male: quella di Frosinone è stata la prima vittoria dopo un percorso fatto da due pareggi e tre sconfitte, è curioso però notare che finora i giovani viola hanno giocato solo due volte in casa e quattro in trasferta, quando sono stati sul loro campo non hanno mai perso raccogliendo un doppio 1-1 contro Genoa e Milan, dunque se non altro possono schierare questa statistica a lato di un attacco che in generale fatica, avendo prodotto appena 5 gol (mai più di uno in una singola partita).

La Lazio ha perso all’esordio contro l’Atalanta, poi si è rialzata: abbiamo tre vittorie e due pareggi (entrambi per 0-0), in trasferta già una vittoria e un totale di 4 punti in tre partite, molto meglio il rendimento casalingo ma soprattutto va citata una difesa che ha concesso appena tre gol, con tre clean sheet nelle ultime cinque. L’attacco invece, come quello della Fiorentina, è sotto il par: anche qui cinque reti all’attivo, e già tre partite senza riuscire a segnare. Adesso noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Fiorentina Lazio Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lazio Primavera sarà trasmessa su SI Solocalcio: ricordiamo che il canale fa parte del pacchetto Sportitalia, e da circa un anno è visibile gratuitamente su Tivùsat (numero 58) o in alternativa con l’opzione della diretta streaming video sul sito ufficiale. A proposito dell’opzione mobilità, ci sono due alternative per assistere alla partita: la prima è quella di visitare il portale www.sportitalia.com, la seconda invece è quella di installare e attivare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BIANCOCELESTI LANCIATI!

Fiorentina Lazio Primavera, in diretta dal Piero Torrini, si gioca alle ore 15:00 di sabato 21 ottobre: la partita è valida per la settima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, e anche questo torneo Under 19 riparte dopo aver osservato la sosta per le nazionali. Situazione ancora delicata per la Fiorentina, che è partita davvero male e infatti si trova a fronteggiare una classifica che parla di corsa alla salvezza: tuttavia due settimane fa i giovani viola hanno vinto sul campo del Frosinone e in qualche modo si sono rilanciati.

Bene invece la Lazio, reduce dal pareggio contro la Juventus: tornati nella massima serie, i biancocelesti quest’anno stanno affrontando anche la Youth League e potrebbero realmente fare un doppio colpo, vale a dire superare il girone in Europa e ottenere il viaggio nei playoff in campionato. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Fiorentina Lazio Primavera, aspettando che la partita prenda il via facciamo anche una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dagli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA

Daniele Galloppa conferma il 3-4-2-1 per la diretta Fiorentina Lazio Primavera: in difesa poche sorprese con Sadotti, Biagetti e Romani a protezione di Tognetti, in mezzo al campo abbiamo Harder che insidia la titolarità di Gudelevicius e Vitolo, che comunque partono favoriti. Le corsie laterali dovrebbero essere presidiate da Vigiani e Dénes, qui con le opzioni che sono Fortini e Spaggiari (quest’ultimo matchwinner a Frosinone), poi uno tra Rubino, Guidobaldi e William Mendoza a supporto del centravanti, con Braschi, Caprini e Fallou Sene in competizione.

La Lazio Primavera di Stefano Sanderra gioca con il 4-3-3: in porta va Magro, davanti a lui ci sono Fabio Ruggeri e Dutu con Bedini e Milani che agiscono come terzini, mentre il terzetto di centrocampo dovrebbe essere composto da Di Tommaso, Bordon e Napolitano, anche se Nazzaro rappresenta una buona alternativa come perno centrale e prima fonte di gioco. Per quanto riguarda il tridente, tante opzioni per il ruolo di centravanti; forse il vero ballottaggio riguarda Serra e Diego Gonzalez, sugli esterni dovrebbero invece giocare Yordanov e Sana Fernandes.











