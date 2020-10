Diretta Fiorentina Lazio Primavera/ Streaming video tv: ecco l’anticipo

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA: I VIOLA TORNANO IN CAMPO DOPO 2 SETTIMANE

Fiorentina Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione Aia di Torre del Greco, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre 2020, come anticipo della sesta giornata del soffertissimo campionato Primavera 1. Arriviamo alla diretta di Fiorentina Lazio Primavera con una situazione fortemente condizionata dalla raffica di rinvii che da qualche settimana si abbatte causa Covid sul campionato Primavera: la Lazio è una delle tre sole squadre del torne che non ha ancora dovuto rinviare nemmeno una partita anche se nella scorsa giornata ha incassato una brutta sconfitta per 0-4 nel derby contro la Roma, mentre la Fiorentina è ferma al bellissimo successo per 6-0 sul Cagliari di due settimane fa. Viola (una partita da recuperare) e biancocelesti sono comunque tra le squadre che stanno avendo il cammino più regolare, ma sul campionato nel suo complesso pesano davvero tante incognite.

DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Fiorentina Lazio Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA

In questo periodo, stilare le probabili formazioni di Fiorentina Lazio Primavera non è affatto facile: si gioca poco e a singhiozzo, le partite restano spesso in bilico fino a poche ore prima dell’orario fissato, il campionato procede a tentoni tra squadre che sono quasi alla pari e chi ne ha già molte da recuperare. In questo quadro di assoluta incertezza, per di più con l’incognita dei tamponi che se positivi possono naturalmente escludere anche all’ultimo istante un giocatore da una partita, l’unica certezza resta il lavoro quotidiano degli allenatori con le loro squadre, con i mister chiamati a valutare la forma fisica e anche mentale dei loro ragazzi: in queste settimane la psiche può avere un’incidenza molto più alta rispetto a ogni modulo o schema di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA