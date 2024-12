DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA, RISCATTO BIANCOCELESTE

Tanta attesa per una partita tra due squadre tra le prime in classifica. La diretta Fiorentina Lazio Primavera si giocherà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 16:30. I toscani potrebbe piazzarsi al primo posto essendo a -1 dal Sassuolo capolista con una gara in meno. I gigliati sono reduci da due vittorie consecutive contro Monza e Bologna che hanno dato lo sprint giusto alla classifica dopo il ko con l’Inter nello scontro ad alta classifica. Come detto, la Viola ha la chance di accasarsi in vetta.

La Lazio ha rallentato la propria cosa in questo finale di novembre tra la sconfitta in trasferta contro il Torino e il pareggio interno con il Lecce. L’ultima vittoria è datata 8 novembre contro la Cremonese, conclusa col punteggio di 3-0.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA IN TV E IN STREAMING VIDEO

Come per tutte le gare della competizione, la diretta Fiorentina Lazio Primavera si potrà vedere su Sportitalia. Se invece preferite la diretta streaming, vi basterà collegarvi o sul sito web oppure sull’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA

E’ interessante capire quali saranno le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lazio Primavera. La Fiorentina scende in campo con il 4-2-3-1, con il portiere Vannucchi, retroguardia composta da Trapani, Braoncelli, Elia e Scuderi. In mediana Harder e Ievoli con Presta, Rubino e Caprini dietro a Tarantino.

La Lazio invece predilige l’assetto tattico 3-5-2 con Renzetti tra i pali, protetto dal terzetto Zazza, Gordon e Petta. Agiranno da esterni Ferrari e Milani con Di Tommaso, Cristo e Pinelli mentre il duo offensivo sarà affidato a Balde e D’Agostini.

SCOMMESSE FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA, QUALI QUOTE SCEGLIERE?

Infine analizziamo assieme le quote per le scommesse Fiorentina Lazio Primavera. Probabile una vittoria della Fiorentina pagata 1.90, molto più difficile un successo della Lazio quotato a 3.40. L’ultimo segno è la X del pareggio dato a 3.65. Riguardo gli Over, il 2.5 è pagato 2.30 mentre lUnder 1.50. Gol e No Gol sono quotati a 1.98 e 1.65.