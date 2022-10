DIRETTA/ Fiorentina Lazio video streaming tv: sono tantissimi i precedenti del match

DIRETTA FIORENTINA LAZIO: I TESTA A TESTA

Fiorentina Lazio sarà la diretta, ultima in ordine temporale, relativamente alla nona giornata di campionato: possiamo dunque andare a vedere qualche numero relativo agli incroci del passato tra queste due squadre. La contrapposizione di queste due rose risulta essere particolarmente forte con un’accesa rivalità tra il pubblico pagante. I match tra queste due squadre sono veramente tanti.

Circa 140 volte le due rose si sono date battaglie sul terreno di gioco, disputando sia partite del campionato di Serie A che della Coppa Italia. Il risultato è la parità tra i due club. L’ultimo incontro, avvenuto lo scorso maggio, ha visto trionfare la Lazio in trasferta allo stadio Artemio Franchi. I gol di Milinkovic Savic, Immobile e l’autogol di Biraghi hanno sorriso alla squadra di Maurizio Sarri che proverà nuovamente di confermare il trend positivo della scorsa annata (andata finita 1-0 con gol di Pedro). (Agg Marco Genduso)

FIORENTINA LAZIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lazio sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Fiorentina Lazio grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

FIORENTINA LAZIO: I VIOLA CERCANO IL COLPACCIO!

Fiorentina Lazio, partita diretta dal signor Maresca e in programma alle ore 21.00 di lunedì 10 ottobre 2022, si gioca per la nona giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Punti importanti quelli in palio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con i padroni di casa a caccia di riscatto e gli ospiti alla ricerca di continuità.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha raccolto 9 punti nelle prime otto giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i viola sono stati sconfitti 1-0 dall’Atalanta, rete decisiva siglata dal solito Muriel. La Lazio, invece, è a quota 17 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. La formazione di Sarri è reduce da tre successi di fila: l’ultimo per 4-0 contro lo Spezia, reti di Zaccagni, Romagnoli, Milinkovic-Savic (doppietta).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Qualche ballottaggio da valutare per Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lazio. Partiamo dai padroni di casa, privi di Castrovilli, Barak e Sottil. Gigliati in campo con il consueto 4-3-3: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Ikonè, Jovic, Kouamè. I biancocelesti dovranno invece fare a meno di Casale, ai box per 20 giorni. Compagine capitolina schierata con il 4-3-3: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Lazio sono particolarmente equilibrate, leggermente in favore dei padroni di casa. Prendiamo come riferimento i numeri forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 2,50, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Lazio è quotato 2,85. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,90, mentre l’Over 2,5 è a 1,80. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,62 e 2,15.











