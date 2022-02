DIRETTA/ Fiorentina Lazio video streaming tv: biancocelesti ok negli ultimi anni

DIRETTA FIORENTINA LAZIO: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Fiorentina Lazio sorridono ai biancocelesti che dal 2010/11 a oggi hanno vinto addirittura 7 volte in 11 gare con 3 sconfitte e 1 pareggio. Nel totale però le due squadre si sono affrontate 160 volte nella loro storia col bilancio che sorride comunque ai ragazzi di Sarri in grado di vincere in 65 occasioni rispetto alle 52 dei loro avversari mentre 43 sono stati i pareggi. Nella scorsa stagione la viola si impose 2-0 con doppietta di Dusan Vlahovic passato pochi giorni fa alla Juventus e sostituito dalla coppia formata da Cabral e Piatek.

La Lazio non vince al Franchi dall’ottobre 2019 una gara che terminò per 1-2. A portare avanti i bianconcelesti ci pensò Correa al minuto 22 con pareggio di Chiesa al minuto 28. Nel finale successe di tutto con il gol della vittoria di Immobile, i rossi a Ranieri e ai panchinari Ribery e Vavro e il rigore sbagliato da Caicedo. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA FIORENTINA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta Fiorentina Lazio di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Lazio Atalanta anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PUNTI PESANTI!

Fiorentina Lazio, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Obiettivo Europa per entrambe le formazioni, appaiate in classifica a quota 36 punti al settimo posto ed entrambe reduci da un pareggio, la Fiorentina sul campo del Cagliari e la Lazio in casa contro l’Atalanta. I Viola hanno però una partita da recuperare: la cessione di Vlahovic è stata bilanciata dagli arrivi di Ikoné, Piatek e Cabral ma mancherà un importante riferimento in attacco.

La Lazio dalla sua viene da una finestra di mercato deludente, con le indicazioni di Sarri che non sembrano essere state rispettate anche se il tecnico sta lavorando a testa bassa e ha chiesto di non cadere nella ricerca di facili alibi. La Lazio ha vinto di misura il match d’andata contro la Fiorentina, 1-0 con gol decisivo messo a segno da Pedro, mentre l’8 maggio scorso la Fiorentina ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro i biancazzurri grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Pergolettese Seregno, match che andrà in scena al Giuseppe Voltini di Crema. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Piatek, Ikoné. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, S. Radu, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Lazio all’Artemio Franchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



