Diretta Fiorentina Lecce Primavera/ Streaming video tv: i Viola hanno sette punti in campionato mentre i giallorossi solamente tre (20 settembre 2025)

DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 2-2): INTERVALLO

Fiorentina Lecce Primavera 2-2: siamo solamente all’intervallo ma è già successo di tutto nell’incontro che apre il weekend in compagnia del massimo campionato giovanile. Davvero pirotecnico infatti è stato il primo tempo, la diretta Fiorentina Lecce Primavera è cominciata con il gol viola al sesto minuto grazie al rigore di Braschi, concesso dall’arbitro per il fallo di Kozarac su Mazzeo.

Arriva però poi anche il rigore per il Lecce per la trattenuta di Rospo su Sanchez, al 31’ si presenta dal dischetto Milojevic, che poi segnerà con la ribattuta dopo la respinta di Leonardelli. Al 41’ arriva addirittura il ribaltone salentino: Gorter calcia una punizione e trova il colpo di testa di Pacia, che schiaccia a terra e manda il pallone in rete. Ci sono poi ben otto minuti di recupero e al 51’ ecco il pareggio della Fiorentina, con il pallone che si infila in porta da una punizione sulla sinistra di Angiolini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la Fiorentina Lecce Primavera, vi basterà accedere al canale 60 di Sportitalia. La diretta streaming è offerta sempre da Sportitalia tra applicazione e sito web.

SI GIOCA

Immergiamoci nel calcio giovanile con la diretta di Fiorentina Lecce Primavera, ma prima del fischio iniziale a cui mancano ancora un paio di attimi, vediamo insieme qualche statistica per capire chi tra le due formazioni può o no avere la meglio alla fine dei tempi regolamentari. La Fiorentina arriva con numeri che confermano la sua identità offensiva: in media 14 tiri a partita, di cui 6 nello specchio, e uno xG che sfiora l’1.9. I viola completano circa 490 passaggi a gara con l’84% di precisione, a dimostrazione di un gioco tecnico e manovrato.

Il Lecce risponde con un’impostazione più fisica: 10,8 km percorsi a giocatore, tanto pressing e verticalizzazioni rapide che generano 11 conclusioni e uno xG medio di 1.2. Sarà un confronto tra la qualità tecnica dei padroni di casa e la concretezza atletica dei salentini. Adesso via al commento live della diretta di Firoentina Lecce Primavera, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

ECCO IL MATCH

Due squadre reduci da risultati opposti in occasione dell’ultima giornata di campionato. Stiamo parlando della diretta Fiorentina Lecce Primavera, in programma sabato 20 settembre 2025 alle ore 11:00 e che si disputerà al Viola Park.

I Viola hanno perso il match più recente, vale a dire quello con la Roma, ma si possono ritenere comunque soddisfatti nel complesso di questo avvio di stagione. La Fiorentina vanta 7 punti collezionati tra le vittorie contro Torino e Inter più il pareggio col Genoa.

Il Lecce invece ha portato a casa tre punti dal match casalingo con il Monza, anche se c’è da dire che è stato il primo sorriso di un campionato fin qui molto negativo come dimostrano le tre sconfitte consecutive con Milan, Bologna e Cesena.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

La Fiorentina Primavera scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1 con Fei in porta, difeso da Trapani, Kospo, Sadotti e Balbo Vieira. In mediana Degli e Montenegro con Turione, Conti e Angiolini dietro a Braschi unica punta.

Il Lecce Primavera replica con un più classico 4-3-3. Penev tra i pali, protetto da Rashidi e Koarac sulle fasce e Pacia con Pehlianov centrali difensivi. A centrocampo Laerke, Nohr e Kovac mentre in attacco spazio a Miojevic, Esposito e Onyemachi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

La Fiorentina Primavera parte con i favori del pronostico a 1.75, seguito dal 2 fisso per il Lecce a 3.60 e il pareggio a 3.70. Gol e No Gol rispettivamente a 1.50 e 2.35.