DIRETTA/ Fiorentina Lecce Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Fiorentina Lecce Primavera sta per farci compagnia. La squadra di Alberto Aquilani non conosce mezze misure: tra marzo e aprile ha perso due partite consecutive in casa, poi ne ha vinte tre in fila (due in trasferta) ma nelle ultime due è tornata a fare zero punti. L’ultimo pareggio risale al 4 marzo, ed è l’unico nelle ultime 25 giornate: la Fiorentina Primavera ha pareggiato appena tre volte in tutto il campionato – una sola a domicilio – sul proprio terreno di gioco ha raccolto 28 punti ma segna di più in trasferta (25 gol contro 22) avendo però una difesa interna migliore.

Abbiamo invece un Lecce che è sempre primo in classifica, ma che dopo cinque vittorie consecutive si è fermato: doppio pareggio contro le squadre torinesi, ko sul campo del Milan e sconfitta che è arrivata dopo una serie utile (e impressionante) di 17 gare, di cui 14 vinte (tra cui la striscia di 8 successi timbrata tra metà gennaio e fine febbraio). Resta dunque una squadra che sta facendo tremendamente bene, ma che adesso deve serrare i ranghi: noi tra pochi minuti scopriremo come andranno le cose sul terreno di gioco e dunque possiamo metterci comodi e assistere al match della 31^ giornata, finalmente è tutto pronto perché la diretta di Fiorentina Lecce Primavera prenda il via! (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lecce Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PARTITA COMBATTUTA!

Fiorentina Lecce, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Capolista in calo dopo una lunghissima fuga che aveva permesso al Lecce di fare il vuoto in testa alla classifica. L’ultimo 1-1 in casa contro la Juventus è valso per il Lecce il secondo punto conquistato nelle ultime 3 partite disputate, con il Torino secondo che si è avvicinato a 5 lunghezze di distanza.

La Fiorentina ha invece perso lo scontro diretto per il terzo posto contro la Roma, ritrovandosi raggiunta dai giallorossi proprio nella terza piazza della classifica, con la partecipazione ai play off che non sembra comunque in discussione per i Viola. All’andata vittoria di misura del Lecce in casa contro la Fiorentina, il 13 aprile 2022 con un netto 1-3 i salentini hanno vinto anche l’ultimo precedente nel campionato Primavera disputato in casa dei Viola.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lecce Primavera, match che andrà in scena allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Vitolo, Favasuli; Di Stefano, Toci. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Munoz, Lemmens, Hasic, Dorgu; Samek, McJannet, Vulturar; Corfitzen, Bruhn, Berisha.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











