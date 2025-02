DIRETTE FIORENTINA LECCE (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Fiorentina Lecce, i viola passano subito in vantaggio con un’azione ben orchestrata. Dodo si inserisce sulla fascia destra e con un cross preciso serve Gosens, che con un colpo di testa da distanza ravvicinata batte il portiere avversario, infilando il pallone nell’angolino destro.

La Fiorentina parte con il piede giusto, dimostrando un approccio aggressivo e determinato, mentre il Lecce prova a riorganizzarsi dopo il colpo subito. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FIORENTINA LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Viola per scacciare la crisi e pugliesi per stare un po’ più tranquilli, questo è il “titolo” che potremmo mettere alla diretta Fiorentina Lecce che ci terrà compagnia questa sera allo stadio Artemio Franchi, dove i padroni di casa della Fiorentina dovranno spezzare la serie di tre sconfitte consecutive, che hanno di nuovo fermato i gigliati, i quali con tre successi consecutivi sembravano essere usciti bene dal periodo difficile già vissuto nelle settimane precedenti, ma adesso vedono addirittura a rischio la panchina di Raffaele Palladino.

Alti e bassi che hanno allontanato il sogno Champions League, mentre il Lecce deve pensare alla dura lotta per la salvezza: l’ultima vittoria era arrivata il 31 gennaio, era un anticipo del venerdì e chissà se quattro settimane più tardi potrebbe di nuovo portare bene giocare il match che apre la giornata di Serie A, dopo due pareggi e una sconfitta per i giallorossi salentini di mister Marco Giampaolo. FIORENTINA (5-3-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Marì, Ranieri, Gosens; Ndour, Cataldi, Mandragora; Beltran, Zaniolo. All. Palladino. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Fiorentina Lecce in streaming video, come vederla

Per seguire la diretta Fiorentina Lecce sarà necessario che i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto in precedenza un abbonamento a Dazn per i piani Standard o Plus, si potranno poi sintonizzare sui canali Dazn o Dazn1 o in alternativa tramite la piattaforma di streaming Dazn

Per uscire dalla crisi

La diretta Fiorentina Lecce andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi, sarà valida per la ventisettesima giornata di Serie A e vedrà la sfida tra due squadre in leggera difficoltà nelle ultime partite, i padroni di casa sembrano non riuscire più a vincere con tre sconfitte nelle ultime tre partite e sono scesi in classifica fino al 6° posto con 42 punti ma vogliono tornare a lottare per la qualificazione alle Champions League o almeno all’Europa League, gli ospiti invece nonostante il buon avvio con il cambio di allenatore si stanno ritrovando nuovamente immischiati nella lotta salvezza dopo l’ennesima difficoltà nel portare a casa la vittoria e sono al 16° posto con 25 punti.

La Fiorentina si presenta dopo la sconfitta 1-0 con l’Hellas Verona, lo stesso vale per il Lecce che ha perso 0-1 con l’Udinese

Formazioni Fiorentina Lecce, le probabili scelte dei tecnici

Per la partita delle 20.45 i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-2-3-1 di Raffaele Palladino con de Gea tra i pali, Dodo e Gosens gli esterni bassi con Ranieri e Comuzzo a completare la linea, Mandragora e Cataldi in mediana, Folorunsho e Zaniolo sulle fasce, Fagioli come trequartista alle spalle di Beltràn.

Gli ospiti dovrebbero essere schierati a specchio da Marco Giampaolo, 4-2-3-1 quindi con Falcone in porta, Gallo, Baschirotto, Gaspar e Guilbert in difesa, Coulibaly e Pierret in mezzo al campo, trequarti composta da Pierotti e Tete Morente come esterni offensivi, Krstovic unica punta supportato da Rafia.

Scommessa Fiorentina Lecce, quote e possibile risultato finale

La diretta Fiorentina Lecce è una gara che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito con i padroni di casa che per via del migliore piazzamento in classifica e per la qualità superiore dei singoli giocatori in rosa che dovrebbe aiutare i viola, il loro momento di difficoltà però potrebbe aiutare il Lecce ha fare il risultato, anche solo un pareggio, che sarebbe fondamentale per la lotta salvezza in cui si trova.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, vediamo che la quota più bassa è quella della vittoria della Fiorentina, pari a 1.73, la quota più alta è affidata alla vittoria del Lecce data a 5.25, mentre la quota intermedia del pareggio è di 3.50