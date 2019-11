Diretta Fiorentina Lecce/ Streaming video tv: Montella a rischio? (Serie A)

Fiorentina Lecce, diretta da Piccinini, si gioca sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. I viola sono reduci da due sconfitte esterne consecutive contro Cagliari e Verona che hanno sicuramente complicato un cammino che sembrava aver preso una piega interessante, ma che dalla sconfitta contro la Lazio in poi ha riservato solo 4 punti in 5 partite. Se questa sfida contro i salentini non dovesse terminare positivamente, la panchina di Vincenzo Montella potrebbe decisamente iniziare a scottare. Dall’altra parte, il Lecce ha ottenuto lunedì scorso il quinto pareggio nelle ultime 6 partite di campionato disputate, rimontando 2 gol in un finale di partita convulso contro il Cagliari, culminato nella rissa tra Lapadula (espulso e squalificato per 2 giornate) e Olsen (4 turni di stop per il portiere dei sardi). Il Lecce però non vince dalla trasferta di Ferrara dello scorso 25 settembre, 2 mesi fa, e cercherà un acuto per provare a rincorrere una salvezza che resta in bilico, con la classifica del massimo campionato ancora molto corta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lecce, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Fiorentina Lecce, sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina, guidata in panchina da Vincenzo Montella, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Ribery. Il Lecce di mister Fabio Liverani opterà invece per un 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, La Mantia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio a una quota di 4.75 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 7.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.50 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.50.



