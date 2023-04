DIRETTA/ Fiorentina Lech Poznan streaming video tv: al Franchi arbitra Rade Obrenovic

DIRETTA FIORENTINA LECH POZNAN: L’ARBITRO

La diretta di Fiorentina Lech Poznan sarà diretta, allo stadio Artemio Franchi, dall’arbitro sloveno Rade Obrenovic, con assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez. Quarto ufficiale sarà Slavko Vincic, mentre al Var ci sarà Nejc Kajrazovic, affiancato da Matej Jung. Classe 1990, Obrenovic è un arbitro giovane ma già molto apprezzato per le sue direzioni di gara. In stagione ha già arbitrato due partite di Europa League e due partite di Conference League.

In totale 20 ammonizioni e 2 rigori assegnati. Inoltre, ha collezionato una presenza alle Qualificazioni Europei, due in Nations League. In patria, invece, ha diretto quattordici partite in Prva Liga: in tutto52 ammonizioni, 2 espulsioni (una per doppia ammonizione e una per rosso diretto) e 2 rigori assegnati. Vedremo come Obrenovic si comporterà tra poco nella diretta di Fiorentina Lech Poznan… (Aggiornamento di MB)

FIORENTINA LECH POZNAN: UNA PASSEGGIATA…

Fiorentina Lech Poznan, in diretta giovedì 20 aprile 2023 alle ore 18.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Quasi una formalità per la formazione di Vincenzo Italiano dopo il risultato della gara d’andata, ma vietato abbassare la guardia: in palio c’è il pass per le semifinali.

La gara d’andata giocata allo Stadion Miejski di Poznan è finita 1-4 per la formazione di Italiano: dopo il botta e risposta tra Cabral e Velde, i gigliati hanno preso il largo con Gonzalez, Bonaventura e Ikone. Per la remuntada, i polacchi hanno bisogno di una vittoria con quattro gol di scarto. In caso di vittoria con tre gol di scarto, si andrà ai supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN

Qualche nodo da valutare per gli allenatori di Fiorentina e Lech Poznan, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai viola, Italiano conferma il 4-3-3: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Cabral, Brekalo. Passiamo adesso ai polacchi, van den Brom opta per il 3-5-2: Bednarek, Pereira, Milic, Satka, Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho, Marchwinaski, Ishak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Fiorentina favoritissima sul Lech Poznan secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Fiorentina è a 1,30, il pareggio è quotato 5,20, mentre il successo del Lech Poznan è dato a 8,60. Passiamo adesso alle quote sul numero di realizzazioni: Under 2,5 a 2,15 e Over 2,5 a 1,62. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.











