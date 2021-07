Diretta/ Fiorentina Levico Terme (amichevole) streaming video e tv. Terzo test Viola

DIRETTA FIORENTINA LEVICO TERME: ALTRO TEST PER ITALIANO!

Fiorentina Levico Terme, in diretta giovedì 29 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Benatti di Moena, sarà la terza sfida amichevole per la Fiorentina nel cammino del precampionato. Terzo test per la formazione allenata da Vincenzo Italiano dopo quelli con Ostermunchen e Polisportiva C4 di Foligno, l’avversario odierno è sempre una formazione militante fra i dilettanti ma stavolta nel campionato di Serie D. Contro gli umbri è arrivata una netta vittoria con Goran Vlahovic grande protagonista del secondo tempo, capace di andare a segno per ben 7 volte.

C’è però anche da registrare l’infortunio per Callejon, che rischia di stare fuori per circa tre settimane dopo aver sbattuto sul palo in occasione del gol del vantaggio nel match contro la Polisportiva C4 di Foligno. Italiano sta lavorando molto dal punto di vista tattico, cercando di mettere a punto i classici schemi d’attacco, fatti di scambi stretti, e la costruzione dal basso che ha contraddistinto il suo Spezia nella passata stagione.

DIRETTA FIORENTINA LEVICO TERME STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Fiorentina Levico Terme; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita da Viola Channel, che già negli anni scorsi metteva a disposizione le immagini ai suoi tifosi. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test viola, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LEVICO TERME

Le probabili formazioni di Fiorentina Levico Terme, match che andrà in scena allo stadio Benatti di Moena. Non ci sono dati particolari sulla formazione del Levico Terme, club che nella prossima stagione affronterà l’impegno del campionato di Serie D, dopo aver vinto nell’ultima stagione il campionato di Eccellenza Trentino. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3 già visto in occasione delle prime due amichevoli stagionali. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Bianco, Bonaventura; Saponara, Vlahovic, Sottil.



