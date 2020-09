Diretta Fiorentina Lucchese/ Streaming video tv: amichevole al Franchi per i viola

Fiorentina Lucchese è la prima amichevole che la Viola gioca in diretta dallo stadio Artemio Franchi: squadre in campo alle ore 19:30 di domenica 6 settembre, sarà una partita a porte chiuse che Beppe Iachini affronta contro una squadra che è tornata in Serie C e spera in un altro salto di categoria, anche se le ultime stagioni sono state complesse dal punto di vista economico. Confermato in panchina nonostante il rendimento non sia stato straordinario, Iachini sa che ora è chiamato al cambio di passo: la Fiorentina deve provare a lottare concretamente per un posto in Europa, cosa che le è sempre mancata nelle ultime stagioni, ha sicuramente la squadra per farlo (ha anche chiuso bene lo scorso campionato) e per questo motivo avrà bisogno di avere maggiore costanza nel corso del campionato. Mentre aspettiamo la diretta di Fiorentina Lucchese vediamo anche in che modo il tecnico ascolano possa schierare la sua squadra, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv per Fiorentina Lucchese, ma i tifosi viola che non potranno nemmeno recarsi allo stadio hanno un appuntamento prenotato con Viola Channel: sarà infatti questo portale a trasmettere la partita amichevole del Franchi in diretta streaming video e senza costi o abbonamenti richiesti, dunque per seguirla non dovrete fare altro che utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LUCCHESE

E’ difficile ipotizzare le scelte di Iachini nelle probabili formazioni di Fiorentina Lucchese: alcuni calciatori sono partiti per i ritiri delle rispettive nazionali, ci sono i giovani che potrebbero avere spazio ma anche i calciatori tornati dai prestiti. In porta possiamo comunque vedere uno tra Brancolini e Cerofolini, in difesa spazio ai centrali Ceccherini, German Pezzella e Dalle Mura (lui pure fresco di vittoria della Coppa Italia Primavera) con Lirola a destra e Maxi Oliveira a sinistra, anche se sulle fasce c’è l’imbarazzo della scelta visto che ci sono anche Diks, Terzic e il giovane Ranieri tornato dall’Ascoli. Centrocampo nel quale Pulgar potrebbe comunque agire come regista; c’è attesa per Sofyan Amrabat acquistato dal Verona, potrebbe essere lui a fare coppia con il cileno ma si può anche valutare Zurkowski, davanti un tridente con Ribéry e Kevin Prince Boateng, o il giovane Tòfol Montiel, che faranno compagnia a Kouamé e anche in questo caso le alternative non mancano.

