Diretta Fiorentina Lugano/ Streaming video tv: altra amichevole al Franchi

DIRETTA FIORENTINA LUGANO: ALTRO TEST PER I VIOLA

Fiorentina Lugano, in diretta dallo stadio Artemio Franchi naturalmente di Firenze alle ore 18.00 di questo pomeriggio, mercoledì 21 dicembre 2021, sarà la partita amichevole che è l’ennesimo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta giocando davvero tanto in questa lunga sosta del campionato di Serie A per i Mondiali che hanno portato l’Argentina sul tetto del mondo. Oggi l’appuntamento è fissato per la diretta di Fiorentina Lugano contro i ticinesi, che sono sesti in classifica nel campionato svizzero, ostacolo sulla carta meno tosto rispetto al Monaco con cui la Fiorentina ha pareggiato sabato scorso, sempre al Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LUGANO/ Sofyan Amrabat è l'assente di lusso

Nelle scorse settimane la Fiorentina si è tolta anche diverse soddisfazioni, su tutte senza ombra di dubbio la vittoria nel triangolare di Bucarest con i padroni di casa del Rapid e il Borussia Dortmund, ma tutto dovrà servire verso la ripartenza del campionato e in prospettiva anche verso la Conference League, dove i gigliati possono puntare a un ruolo da protagonisti anche in campo internazionale. Ecco perché la prova generale varrà moltissimo: quali risposte ci darà la diretta di Fiorentina Lugano?

Probabili formazioni Fiorentina Lugano/ Diretta tv: chi giocherà l’amichevole?

FIORENTINA LUGANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lugano sarà più correttamente una diretta streaming video dal momento che questa amichevole sarà garantita in esclusiva sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati, con le modalità note ad esempio anche per il campionato. Potrà anche essere visibile in televisione Fiorentina Lugano, a patto naturalmente che si tratti di apparecchi di nuova generazione, dotati di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LUGANO

Le probabili formazioni della diretta di Fiorentina Lugano ci dicono che il mister gigliato Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 4-2-3-1: potremmo vedere titolare Terracciano in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Dodò terzino destro, Milenkovic e Igor centrali, infine Biraghi a sinistra; nel cuore della mediana avremo Mandragora e magari il giovane Bianco al suo fianco; infine il reparto offensivo dei viola potrebbe vedere in campo Ikoné, Bonaventura e Saponara da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Cabral.

DIRETTA/ Fiorentina Monaco (risultato finale 1-1): pareggia Boadu!

Sul fronte ticinese, le scelte dell’allenatore Mattia Croci-Torti potrebbero prevedere uno speculare modulo 4-2-3-1: in porta ecco Osigwe; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Arigoni, Mai, Hajrizi e Ziegler; nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Doumbia e Bislimi; sulla trequarti invece potrebbero giocare Mahou, Bottani e Babic a supporto del centravanti Celar.











© RIPRODUZIONE RISERVATA