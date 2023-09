DIRETTA/ Fiorentina Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (30 settembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Fiorentina Milan Primavera ha naturalmente il fascino di una sfida prestigiosa, anche a livello giovanile. Negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo che dal mese di maggio 2019 in poi ci sono stati ben dieci confronti ufficiali, incredibilmente a senso unico in favore dei viola. Infatti, dopo un pareggio per 1-1 nel match giocato appunto il 25 maggio 2019 è iniziata una clamorosa serie di nove vittorie consecutive per la Fiorentina Primavera, che è aperta ancora oggi.

Video/ Frosinone Fiorentina (1-1) gol e highlights: Soulé di testa fa esplodere lo Stirpe (28 settembre 2023)

Nello scorso campionato Primavera 1 edizione 2022-2023, la Fiorentina vinse per 1-0 all’andata in casa venerdì 2 settembre 2022, per poi ripetersi nell’incontro del girone di ritorno espugnando con il risultato di 1-2 il campo del Milan Primavera, partita disputata venerdì 24 febbraio scorso. Adesso però la storia ha importanza molto relativa, anche se per il Milan questo è ormai un vero e proprio tabù, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Milan Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Frosinone Fiorentina (risultato finale 1-1): Soulè risponde a Nico Gonzalez (28 settembre 2023)

FIORENTINA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Fiorentina Milan Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) highlights: Bonaventura, gol e assist! (Serie A, 24 settembre 2023)

LA CAPOLISTA CHIEDE STRADA

La diretta Fiorentina Milan Primavera, in programma sabato 30 settembre alle ore 13:00 allo stadio “Piero Torrini” di Firenze, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Un autentico testacoda in Toscana visto che i padroni di casa hanno raccolto un solo punto e stazionano al penultimo posto davanti al Frosinone. I rossoneri, invece, hanno vinto le quattro partite disputate fino ad oggi e nell’ultimo turno hanno rifilato ben tre gol alla Juventus.

FIORENTINA MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Milan Primavera, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 13:00 allo stadio “Piero Torrini” di Firenze. Tra i padroni di casa mister Daniele Galloppa dovrebbe schierarsi con il solito 4-4-2 con Vannucchi tra i pali e la linea difensiva composta da Vigiani, Biagetti, Baroncelli e Scuderi. A centrocampo Fortini, Falconi, Vitolo e Denes mentre in avanti la coppia formata da Sene e Rubino. Per i rossoneri capolista del campionato il tecnico Ignazio Abate schiererà il collaudato 4-2-3-1 con Sia unica punta.

FIORENTINA MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Fiorentina Milan Primavera danno per favorita la squadra rossonera con il segno 2 proposto a 1.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei toscani è dato a 3.25 mentre il pareggio si gioca a 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA