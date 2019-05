Diretta Fiorentina Milan Primavera/ Streaming video e tv: il Diavolo rischia grosso

Fiorentina Milan, partita diretta dal signor Ilario Guida, si gioca alle ore 15:00 di sabato 25 maggio: presso il Gino Bozzo si gioca per la 30^ e ultima giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019. Per i viola, che in settimana hanno recuperato contro il Genoa, questo impegno è importante ma fino a un certo punto: la fase finale per l’assegnazione dello scudetto è ormai preclusa, dunque si tratta semplicemente di andare a caccia della migliore posizione possibile con la quale affrontare i playoff, potrebbe essere la terza visto anche che la doppia sfida diretta con la Roma è a favore. Il Milan invece ha attraversato una stagione davvero complicata, e incredibilmente si trova nelle ultime posizioni della classifica: potrebbe salvarsi senza passare dai playout ma potrebbe incredibilmente retrocedere accompagnando l’Udinese nel campionato 2, in questo senso il pareggio interno contro la Sampdoria, nell’ultimo turno, non è stato certo il risultato sperato. Andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo approfonditamente le probabili formazioni nella diretta di Fiorentina Milan Primavera che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Fiorentina Milan Primavera ma, vista la contemporaneità della maggior parte delle partite della 30^ giornata, il canale Sportitalia (lo trovate al numero 60 del vostro televisore, oppure al 225 del decoder Sky per gli abbonati) manderà in onda il programma Diretta Gol, con gli highlights in tempo reale da tutti i campi, che si passeranno costantemente la linea. Ci sarà la possibilità di seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, grazie al sito dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Emiliano Bigica dispone i suoi con un 4-3-3 in Fiorentina Milan Primavera: Simic e Longo cercano posto nel tridente e potrebbero soffiarlo rispettivamente a Nannelli e Kukovec, verso una maglia da titolare invece Koffi mentre a centrocampo dovrebbe cambiare poco, e dunque vedremo Lakti in cabina di regia con Hanuljak e Meli (8 gol in campionato) che saranno le mezzali. A protezione del portiere Chiorra giocheranno Gillekens e Dutu; i due fratelli Pierozzi, Edoardo e Niccolò, ancora una volta dovrebbero essere i terzini. Sarà invece rombo per il Milan di Federico Giunti: è Haidara che si stacca dal centrocampo per agire alle spalle di Capanni e Tonin, lasciando in mediana Brescianini e Sala che saranno il supporto ideale per il playmaking di Brambilla. Alle spalle di questa linea ecco la difesa con Merletti e Djalò centrali, Bellanova e Abanda che corrono lungo le fasce e Guarneri che proteggerà i pali della porta.



