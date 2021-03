Diretta/ Fiorentina Milan (Primavera) streaming video tv: ambizioni da confermare

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA: SFIDA EQUILIBRATA!

Fiorentina Milan, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Ambizioni da confermare per due squadre che non hanno finora ancora trovato il passo giusto in campionato. I viola puntano essenzialmente a una tranquilla salvezza ma la situazione non è ancora definita, l’ultima sconfitta in casa della Juventus ha complicato i piano della formazione allenata da Aquilani, che non è riuscita a dare continuità al precedente successo col Torino. Dopo due sconfitte consecutive si è invece rialzato il Milan, che è riuscito a battere 2-1 l’Ascoli fanalino di coda della classifica. Un risultato importante per i rossoneri che hanno sfruttato l’assist servito dal calendario riportandosi a ridosso della zona play off, agganciando l’Atalanta al sesto posto in classifica, ma manifestando ancora difficoltà nel gioco. La Fiorentina occupa l’ultimo posto in zona play out e ha vinto solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato.

DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Milan Primavera presso lo stadio Gino Bozzi. I padroni di casa allenati da Alberto Aquilani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Moleri, Tahar, Michelis, Obaretin, Bright, Brambilla, Frigerio, Kerkez, Tonin, Nasti, El Hilali.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Fiorentina e Milan Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.45 volte la posta scommessa.

