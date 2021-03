Diretta Fiorentina Milan/ Streaming video e tv: verifica rossonera (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA MILAN: PIOLI SI CONCENTRA SUL CAMPIONATO!

Fiorentina Milan, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Possiamo definire la diretta di Fiorentina Milan come una verifica rossonera in quello che si sta rivelando molto probabilmente il periodo più difficile della stagione per il Milan. Doppia sconfitta interna per i rossoneri nell’ultima settimana, 0-1 contro il Napoli e identico risultato contro il Manchester United, che ha eliminato la formazione allenata da Stefano Pioli dall’Europa League. Il che significa che il Milan ora deve essenzialmente difendere il secondo posto in campionato, dopo aver comandato a lungo la classifica ed essersi però staccato di ben 9 punti dall’Inter capolista. La Fiorentina dalla sua sta vivendo una stagione almeno in parte ancora contraddittoria, ma l’ultima larga vittoria sul campo del Benevento, calando peraltro un poker ai danni dei sanniti, potrebbe aver avuto un’importanza fondamentale e soprattutto potrebbe aver messo finalmente al sicuro i Viola dalle ansie della zona retrocessione, alla quale restavano ancora pericolosamente vicini fino a qualche settimana fa.

DIRETTA/ Verona Atalanta (risultato 0-2) streaming video DAZN: faticano gli scaligeri

DIRETTA FIORENTINA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Quote, Ante Rebic è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Uno sguardo ora alle probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Milan presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa allenati da Claudio Prandelli scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Eysseric, Ribery; Vlahovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic.

Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: Mayoral o Dzeko per Fonseca?

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match Fiorentina Milan, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.20 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA