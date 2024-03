DIRETTA/ Fiorentina Milan video streaming tv: i numeri di una storia leggendaria (30 marzo 2024)

DIRETTA FIORENTINA MILAN, TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Fiorentina Milan, diamo uno sguardo ai testa a testa tra queste due squadre prima del fischio d’inizio. Su 180 precedenti, ottanta sono state vinte dai rossoneri mentre le restanti cento sono da dividere in cinquantadue successi per i Viola e quarantotto pareggi. L’ultima gara è terminata 1-0 per il Milan grazie al gol di Theo Hernandez, capace di conquistarsi e realizzare il calcio di rigore.

Il successo più recente dei toscani è di novembre 2023: anche in quel caso andò a segno Theo Hernandez, ma solamente con il gol della bandiera dato che Nico Gonzalez e Jovic aveva chiuso all’87’ la disputa. Il pareggio non si verifica dalla sfida dell’Artemio Franchi del 2020 con la rete di Ante Rebic al 56esimo e il pari in extremis di Pulgar su rigore al minuto ottantacinque. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

FIORENTINA MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Fiorentina Milan sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Fiorentina Milan sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

FRANCHI SOLD OUT

La diretta Fiorentina Milan, in programma sabato 30 marzo alle ore 20:45, racconta della 30esima giornata di Serie A. I viola, prima della sosta per la Nazionali, erano riusciti a pareggiare contro il Maccabi Haifa e quindi approdare quarti di finale di Conference League. In campionato, la Fiorentina è a quota 43 punti in classifica.

Il Milan è messo meglio con il suo secondo posto a +3 dalla Juventus. I rossoneri tra tutte le competizioni hanno una striscia aperta di 5 risultati utili consecutivi con i successi contro Lazio, Slavia Praga (2 volte), Empoli e Verona. Questa è la situazione sulla carta per il Milan che continuerà la sua corsa al secondo posto.

FIORENTINA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Milan vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, difesa con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. in mediana ci saranno Arthur e Mandragora con Nico Gonzalez, Beltran e Sottil dietro a Belotti.

Replica il Milan con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Maignan, Calabria, Gabbia, Tomori e Florenzi a comporre la retroguardia rossonera. A centrocampo Adli e Reijnders con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla batteria dei trequarti mentre Giroud farà la punta.

FIORENTINA MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorentina Milan danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bet365, la X sta a 3.30 mentre l’ 1 fisso a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2 mentre l’Under è a 1.89. Infine Gol a 1.75 mentre per quanto concerne il suo contrario ovvero l’Under è a 2.

