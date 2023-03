Diretta/ Fiorentina Milan streaming video tv: Italiano sfida l’ex Pioli (Serie A)

DIETTA FIORENTINA MILAN: SQUADRE IN SALUTE!

La diretta Fiorentina Milan, match in programma sabato 4 marzo alle ore 20:45, racconta di un match tra due squadre in salute al Franchi. I viola hanno rialzato la china dopo la sconfitta con la Juventus mettendo a referto il doppio successo europeo col Braga in Conference, il pareggio nel derby toscano con l’Empoli fino al successo di Verona per 3-0. Guarita dal periodo nero anche la squadra rossonera che dopo aver fatica ad inizio anno solare, si sono stabilizzati in campionato con tre vittorie successive con Torino, Monza e Atalanta, oltre all’importante successo europeo col Tottenham. Tutto questo senza subire mai gol.

La squadra di Italiano tra le mura amiche ha uno score di perfetto equilibrio con quattro partite vinte e altrettante pareggiate e perse per un totale dunque di 16 punti in 12 gare, ma quello che preoccupa sono le tre sfide di fila in casa senza successo (due sconfitte e un pari). Un po’ di fatica la fa anche il Milan lontano da San Siro. Cinque le vittorie nelle dodici fuori casa, ma anche quattro pari e tre sconfitte che hanno rallentato la corsa all’inizio abbastanza in solitaria verso il secondo posto se non addirittura allo Scudetto.

FIORENTINA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio, i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251)

La visione della diretta Fiorentina Milan è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn o Sky Go su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per Dazn, esiste la possibilità di assistere all’evento anche su console.

FIORENTINA MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Milan vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Terracciano, difesa a quattro con Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi, che torna titolare dopo la chance dal 1′ per Terzic col Verona. A centrocampo l’ex Bonaventura affiancherà Amrabat in regia e Mandragora. In attacco Gonzalez, Cabral e Kouame avranno il compito di perforare Maignan.

Risposta dell’ex Pioli col 3-4-2-1 con qualche modifica obbligata. Se in difesa non cambia nulla rispetto alle recenti uscite con Maignan ritornato titolare e il trio arretrato Tomori, Thiaw e Kalulu. A centrocampo arrivano le prime rinunce con l’infortunio di Bennacer e la squalifica di Krunic che lasceranno spazio a Pobega al fianco di Tonali. Gli esterni saranno Messias e Theo Hernandez rispettivamente a destra e sinistra. Dietro all’unica punta Giroud ci saranno Diaz e Rebic, considerando la pesante assenza per Leao arrivato alla quinta ammonizione in stagione.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Fiorentina Milan danno il favore dei pronostici ai rossoneri nonostante uno scarto nemmeno troppo ampio. Infatti, secondo Snai, il segno 2 è dato a 2.50 mentre l’1 a 2.90. Il pareggio è offerto a 3.25.

Il segno Gol è pagato a 1.77 rispetto all’1.95 dell’esito opposto ovvero una o due porte inviolate. Concludiamo con l’Over 2.5 che Snai presenta a 2 mentre l’Under poco meno, a 1.70.











