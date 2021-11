DIRETTA/ Fiorentina Milan video streaming tv: una storia ricca di gol ed emozioni

DIRETTA FIORENTINA MILAN: TESTA A TESTA

La diretta di Fiorentina Milan sarà la gara numero 88 in Serie A dei rossoneri al Franchi. Negli ultimi 15 anni i rossoneri hanno vinto 7 volte con 5 pareggi e 3 sconfitte. La vittoria più clamorosa degli ultimi anni ci riporta però al 1992 quando i rossoneri vinsero per 7-3 con le doppiette di Massaro, Gullit e Van Basten e un gol di Lentini. L’ultimo precedente risale al marzo scorso quando i rossoneri si imposero col risultato di 2-3. Il Milan aveva sbloccato la gara dopo appena 9 minuti grazie a un gol di Ibrahimovic. I padroni di casa però erano riusciti a ribaltarla con Pulgar e Ribery.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: il duello Vlahovic vs Tatarusanu

Il pareggio lo aveva siglato Diaz al minuto 57 con rete da tre punti messa dentro da Calhanoglu al 72esimo. La viola in casa non vince dall’agosto del 2015 quando i gol di Marcos Alonso e Ilicic su calcio di rigore regalarono ai toscani il 2-0. Le due squadre stanno vivendo una buona stagione con i rossoneri in testa insieme al Napoli a 32 punti e i viola ormai a un passo dalla Conference con 18. Cosa accadrà oggi?

Pronostico Fiorentina Milan/ Ielpo: "Rossoneri favoriti, ma Italiano..." (esclusiva)

DIRETTA FIORENTINA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà disponibile su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite visibili anche sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà disponibile anche tramite Sky Go oltre che naturalmente DAZN, che trasmette tutti gli incontri.

FIORENTINA MILAN: PER PIOLI 3 PUNTI FACILI?

Fiorentina Milan, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Rossoneri che si presentano all’appuntamento da primi in classifica, appaiati a quota 32 punti al Napoli dopo il pareggio nel derby contro l’Inter, con i nerazzurri che inseguono comunque la coppia di testa a 7 lunghezze di distanza. Milan ancora imbattuto in Serie A, in controtendenza rispetto al difficile cammino in Champions.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Diretta tv, spazio per l'ex Saponara?

La Fiorentina è stata beffata in extremis in casa della Juventus e contro le big del campionato è ancora a secco di punti, avendo perduto anche negli incroci contro Roma, Inter, Napoli e Lazio: nonostante questo i Viola restano in fiducia, settimi in classifica assieme a Juventus e Bologna e in piena corsa per l’Europa. Il 21 marzo scorso il Milan ha vinto 2-3 l’ultimo precedente a Firenze. La Fiorentina non batte il Milan in casa dal 2-0 del 23 agosto 2015, a segno Marcos Alonso e Ilicic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Milan, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: P. Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Firenze, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA