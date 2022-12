Diretta/ Fiorentina Monaco, streaming video tv: test di progetto (amichevole)

DIRETTA FIORENTINA MONACO: GRANDE SPETTACOLO!

La diretta Fiorentina Monaco, in programma alle ore 15.00 di sabato 17 dicembre 2022 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà un test amichevole. Un match degno di nota per la formazione allenata da Vincenzo Italiano, che ha già riaccolto qualche nazionale ma è ancora in attesa di Amrabat.

Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Italiano chi sceglie? (amichevole)

Una sfida amichevole di prestigio per la Fiorentina, alla ricerca di continuità in campionato dopo una prima fase tra luci e ombre. I viola nelle ultime quattro amichevoli hanno ottenuto ben quattro vittorie: 4-1 contro l’Arezzo, 9-0 contro Always Ready, 2-0 contro il Borussia Dortmund e 3-0 conro il Rapid Bucarest. Solo un test invece per il Monaco, 1-1 contro il Siviglia.

Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Diretta tv, viola con 4-2-3-1? (amichevole)

FIORENTINA MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Fiorentina Monaco sarà in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (in abbonamento), la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Monaco, tante turnazioni previste a gara in corso. Partiamo dalla compagine viola, in campo con il consueto 4-3-3: Gollini, Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Barak, Mandragora, Duncan, Kouame, Cabral, Distefano. Passiamo adesso alla compagine transalpina, schierata con il consueto 4-4-2: Nubel, Aguilar, Maripan, Badiashile, Henrique, Akliouche, Jean Lucas, Camara, Golovin, Volland, Ben Yedder.

DIRETTA/ Bastia Fiorentina (risultato finale 1-2): sorride Vincenzo Italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA