DIRETTA/ Fiorentina Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (6 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENTINA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Fiorentina Monza Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 delle due formazioni toscana e lombarda. Per la Fiorentina Primavera purtroppo abbiamo un campionato certamente più complicato del previsto: dopo quindici partite giocate, infatti troviamo i giovani viola a quota 13 punti in classifica, frutto di appena tre vittorie (anche se due arrivate nelle ultime tre partite) e quattro pareggi a fronte di ben otto sconfitte, con una differenza reti naturalmente in campo negativo anche se in realtà non così brutta (-5), a causa di sedici gol segnati dai gigliati a fronte dei ventuno invece al passivo.

Diretta/ Frosinone Monza (risultato 0-0) streaming video tv: Soulé vs Mota, via! (Serie A, 6 gennaio 2024)

Il Monza Primavera dal canto suo in classifica ha 13 punti, cioè esattamente gli stessi dei rivali odierni dopo le prime quindici giornate, che sono stati il frutto però di un cammino lievemente diverso, cioè di due vittorie, sette pareggi e sei sconfitte (con tre pareggi consecutivi prima di Natale), anche la differenza reti dei giovani brianzoli di conseguenza è finora in negativo (-7), perché il Monza in questo campionato conta ventisette gol segnati a fronte però dei ben trentaquattro invece già incassati. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Napoli Monza (0-0) gol e highlights: Meret para un rigore a Pessina (29 dicembre 2023)

FIORENTINA MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Monza Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Solocalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Video/ Fiorentina Torino (1-0) gol e highlights: Ranieri la decide di testa (29 dicembre 2023)

LA PRESENTAZIONE

Fiorentina Monza Primavera in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.30 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Squadre che si affrontano a fondo classifica, dividendo a quota 13 punti il penultimo posto nella graduatoria. Solo il Frosinone ultimo è staccato, fortunatamente per viola e brianzoli in questa stagione è prevista una sola retrocessione nel campionato Primavera 2.

La Fiorentina ha comunque ottenuto 3 vittorie nelle ultime 4 sfide ufficiali tra Coppa e campionato, arrivando alla pausa natalizia con una convincente vittoria per 0-3 in casa del Bologna. Il Monza ha invece chiuso il suo 2023 con 3 pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto con un pirotecnico 3-3 contro la Juventus in casa, con l’ultima vittoria dei brianzoli che resta per il momento quella del 10 novembre scorso contro la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Monza Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza; Bagnaschi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Zoppi, Antunovic, Ferraris.

FIORENTINA MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA