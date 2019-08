Diretta Fiorentina Monza/ Streaming video Rai: pronostico chiuso? (Coppa Italia)

Fiorentina Monza, in diretta naturalmente dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, è una partita in programma alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 18 agosto 2019 per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Fiorentina Monza sulla carta vede i viola logicamente favoriti, ma sarà intrigante il confronto con il Monza di Silvio Berlusconi: ricordiamo che si tratta di una sfida in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. La Fiorentina, in quanto squadra di Serie A, debutta in Coppa Italia proprio in questo terzo turno; il Monza invece milita in Serie C e di conseguenza ha già affrontato ben due turni, con l’Alessandria (2-0 casalingo) e con il Benevento, superato con un bel 3-4 esterno. Infine, siccome è già stato definito il tabellone di tutta la Coppa Italia, possiamo osservare che la vincente di Fiorentina Monza affronterà nel quarto turno la vincente di Cittadella Carpi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo la diretta tv di Fiorentina Monza sarà garantita in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando; di conseguenza, sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video garantito da Rai Play. Inoltre, per tutte le informazioni utili su questa partita del terzo turno di Coppa Italia potrete consultare anche le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONZA

Adesso è giunto il momento di presentare le probabili formazioni attese per Fiorentina Monza. Solo amichevoli finora per Vincenzo Montella, che domenica scorsa aveva schierato contro il Galatasaray un 4-3-3 che possiamo prendere come punto di riferimento: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Chiesa (che a dire il vero era partito dalla panchina con i turchi), Sottil, Boateng. A maggior ragione, per il Monza di Cristian Brocchi ci basiamo sulla squadra titolare che ha fatto il colpaccio a Benevento: modulo 4-3-3 con Lamanna; Lepore, Bellusci, Sampirisi, Scaglia; Fossati, Armellino, Iocolano; Brighenti, Finotto, Chiricò.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza di categoria e il fattore campo fanno pendere il pronostico di Fiorentina Monza come prevedibile dalla parte dei viola in maniera nettissima. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano molto chiaro in tal senso: il segno 1 è quotato a 1,18, mentre si sale a quota 5,75 per il segno X e si arriva poi fino a 11,00 volte la posta in palio in caso di segno 2.



