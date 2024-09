DIRETTA FIORENTINA MONZA, BISOGNO DI CERTEZZE

C’è attesa per la diretta Fiorentina Monza, in programma alle ore 18:30 di domenica 1 agosto 2024 all’Artemio Franchi. L’obiettivo sarà riscattare quello che per entrambe le squadre è stato un inizio di stagione non semplice.

I viola si sono assicurati solamente ai rigori la partecipazione in Conference League dopo un doppio scontro con la Puskas Academy molto teso, concluso addirittura in 9 uomini. In campionato invece sono arrivati due pareggi contro Parma e Venezia.

Il Monza non se la passa meglio, anzi, ha addirittura un punto in meno in classifica rispetto ai toscani. Questo perché se la Fiorentina è imbattuta, i biancorossi sono stati sconfitti nell’ultimo turno di Serie A contro il Genoa mentre avevano pareggiato la prima contro l’Empoli.

DOVE VEDERE DIRETTA FIORENTINA MONZA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Fiorentina Monza, allora siete per forza di cose obbligati ad abbonarvi a Dazn che trasmette tutte le partite di Serie A.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming, l’applicazione Dazn arriva in vostro soccorso su qualsiasi dispositivo, da smartphone a tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONZA

Siamo arrivati ad analizzare le probabili formazioni della diretta Fiorentina Monza. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. In porta Terracciano, difesa a tre composta da Martínez Quarta, Pongracic e Ranieri. A centrocamapo Dodô, Mandragora, Richardson e Parisi a chiudere il reparto. Colpani e Sottil dietro all’unica punta Kean.

Replica il Monza con lo stesso modulo, ma ovviamente con interpreti differenti. Tra i pali Turati, pacchetto arretrato formato da Izzo, Pablo Marí e Caldirola Gli esterni saranno Birindelli e Kyriakopolous mentre Bondo e Pessina giocheranno in mediana. Maldini e Mota Carvalho giocheranno alle spalle di Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA MONZA

Andiamo ora a vedere le quote per le scommesse sulla diretta Fiorentina Monza. I favoriti sono i viola a 1.67, molto più bassi rispetto al 2 fisso dei biancorossi quotato ben 5.25. Il segno X che significa parità è invece offerto a 3.75.

I bookmakers non danno grossa differenza tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80. Infine, l’Over 2.5 è dato a 2 contro l’1.80 dell’Under.