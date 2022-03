Diretta/ Fiorentina Napoli streaming video e tv. Esame di maturità (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Fiorentina Napoli, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi di Firenze, sarà una sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Esame di maturità per due squadre che non stanno vivendo un momento positivo. La Fiorentina resta a ridosso della zona play off ma nell’ultima giornata disputata è stata preda di uno dei suoi soliti momenti no, andando a incassare tre reti in casa del Sassuolo che si è preso il sesto posto in classifica.

E’ crollato di nuovo in casa anche il Napoli che ha subito un pesante 0-5 dalla Juventus, ritrovandosi così a incassare la quarta sconfitta consecutiva e vedendo ridursi il vantaggio sulla zona play out a 2 sole lunghezze. Al 6 marzo 2020 risale l’ultimo precedente in casa dei toscani tra le due formazioni nel campionato Primavera: in quell’occasione fu la Fiorentina a imporsi col punteggio di 2-1, decisivi per i viola i gol messi a segno da Bianco e Simonti.

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Napoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Per la Fiorentina, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andonov; Gentile, Frison, Romani, Favasuli, Corradini , Bianco, Capasso, David, Seck, Toci. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



