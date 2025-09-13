Diretta Fiorentina Napoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie A.
DIRETTA FIORENTINA NAPOLI: GRANDE SFIDA AL FRANCHI!
L’appuntamento con la diretta Fiorentina Napoli è alle ore 20:45 di sabato 13 settembre 2025, gran bella sfida quella che si gioca per la terza giornata di Serie A 2025-2026 con un big match che ci attende dopo la sosta per le nazionali, tra due delle squadre che hanno operato meglio in sede di calciomercato estivo.
Questo è innegabile, anche se per il momento i risultati sul campo sono diversi: la Fiorentina ha pareggiato entrambe le sue partite, contro Cagliari (beffata nel finale) e Torino, e ha intanto infilato la qualificazione al girone di Conference League anche se contro il modesto Polissya ha rischiato qualcosa di troppo.
Due vittorie per il Napoli, che ha ancora la difesa inviolata ma ha dovuto faticare parecchio per avere ragione del Cagliari; se non altro la squadra di Antonio Conte è partita meglio dello scorso anno, quando poi aveva vinto lo scudetto.
Ci attende una diretta Fiorentina Napoli particolarmente intrigante, e potrebbe contare molto anche lo stato di forma dei vari nazionali; noi adesso proviamo a concentrarci sulle scelte di campo valutando quali sono i calciatori che potrebbero iniziare come titolari questa partita dell’Artemio Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni.
STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE FIORENTINA NAPOLI
Per quanto riguarda la diretta Fiorentina Napoli, gli abbonati la potranno seguire su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; la diretta streaming video è garantita sia da DAZN che da Now Tv.
PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI
Nella diretta Fiorentina Napoli Stefano Pioli resta per ora fedele al 3-4-1-2: Comuzzo, Pongracic e Luca Ranieri appaiono ancora favoriti su Viti per operare davanti a De Gea in difesa, poi sulle corsie laterali avremo naturalmente Dodò a destra e Gosens sull’altro versante, con una zona mediana nella quale a rischiare il posto è Fagioli, che potrebbe essere sostituito da Mandragora con Sohm quasi certo della maglia. Gudmundsson stringe i denti ma potrebbe dare forfait: pronto nel caso Ndour a piazzarsi alle spalle di Kean e Piccoli, quest’ultimo favorito su Dzeko.
Nel Napoli mancherà anche Rrahmani, per cui in difesa ecco Beukema e Buongiorno; Di Lorenzo e Spinazzola (più di Mathias Olivera) operano sugli esterni, Meret resta il titolare in porta anche questa sera e poi nel 4-1-4-1 di Conte vedremo Lobotka schierato davanti alla difesa, aiutato però dalle due mezzali che saranno Zambo Anguissa e De Bruyne. McTominay gioca da esterno, ma mascherato; laterale vero invece Politano a destra, davanti a tutti per ora Lucca resta in vantaggio su Hojlund ma, con qualche allenamento in più con la squadra, le cose per il danese potrebbero cambiare.
PRONOSTICO E QUOTE FIORENTINA NAPOLI
Nella diretta Fiorentina Napoli sono i partenopei ad avere il favore del pronostico, e lo possiamo vedere con le quote emesse dalla Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra ospite vi garantirebbe una vincita corrispondente a 2,20 volte la vostra giocata mentre il segno 1 per il successo della Viola porta in dote una somma che ammonta a 3,40 volte quanto messo sul piatto, infine con l’eventualità del pareggio (segno X) guadagnereste 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.