Diretta Fiorentina Nizza/ Risultato vive, streaming video tv: test impegnativo! (oggi 6 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA NIZZA: AMICHEVOLE INTRIGANTE!

Fiorentina Nizza è in diretta alle ore 14:00 di domenica 6 agosto, presso il St. James’ Park di Newcastle: si gioca qui un’altra partita della Sela Cup, un quadrangolare che oltre a queste due squadre prevede la partecipazione dei Magpies padroni di casa e del Villarreal. È dunque calcio d’agosto intrigante, perché in campo troviamo squadre di livello europeo; la diretta di Fiorentina Nizza sarà importante per testare i miglioramenti dei viola, che in questa preparazione alla prossima stagione hanno già penato e danno la sensazione di poter e dover alzare l’asticella, soprattutto rispetto all’annata passata.

Diretta/ Newcastle Fiorentina (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Isak (5 agosto 2023)

Sarà una partita vera, come detto, anche perché ci avviciniamo a grandi passi all’inizio dei rispettivi campionati; in più la Fiorentina prenderà anche parte agli spareggi di Conference League grazie all’esclusione della Juventus, e allora affronta questa Sela Cup come preparazione più che seria a un’altra campagna internazionale. A noi non resta che aspettare che la diretta di Fiorentina Nizza prenda il via, nel frattempo possiamo provare a ipotizzare quali saranno le scelte di Vincenzo Italiano sul terreno di gioco del St. James’ Park, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Grosseto Fiorentina (risultato finale 0-4): la chiude Jovic! (oggi 1 agosto 2023)

DIRETTA FIORENTINA NIZZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Nizza non viene trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ci sarà comunque il modo di assistere alla partita amichevole: a mandare in onda le partite della Sela Cup è infatti DAZN, la piattaforma cui bisogna essere abbonati e che permette di accedere alle immagini con un servizio in diretta streaming video. Bisognerà dunque installare l’applicazione inserendo i dati del proprio abbonamento, e poi attivarla su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NIZZA

Come giocherà dunque la squadra viola nella diretta Fiorentina Nizza? Anche nella passata stagione Italiano ha fatto capire di poter utilizzare più moduli? Il 4-3-3, che sarebbe quello base e di partenza, può evolvere sicuramente in un 4-2-3-1 ma non è nemmeno escluso che in certi frangenti la Fiorentina si possa disporre con un solo trequartista ad accompagnare due punte. Al momento in difesa possiamo parlare della coppia formata da Martinez Quarta e Ranieri, che proteggerà il portiere Pietro Terracciano nuovamente destinato a fare il titolare nella stagione che va a cominciare: sugli esterni Dodò e Biraghi, ma a sinistra è arrivato Fabiano Parisi che sarà in costante competizione con il capitano.

Diretta/ Fiorentina Stella Rossa (risultato finale 0-5): Italiano a picco (26 luglio 2023)

In mezzo al campo Arthur Melo come regista basso; qui, Bonaventura e Mandragora possono fare le mezzali, con il 4-2-3-1 il secondo se la vede con Duncan per affiancare l’ex Juventus e Liverpool. Davanti Ikoné e Brekalo per le corsie esterne, Luka Jovic (è stato provato in questa posizione) potrebbe agire alle spalle di un centravanti che sarebbe Arthur Cabral; in alternativa chiaramente il già citato Bonaventura può avanzare il proprio raggio d’azione e fare il trequartista, ruolo che ha nelle corde e con il quale di fatto aveva iniziato la sua carriera nell’Atalanta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA