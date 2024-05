DIRETTA FIORENTINA OLYMPIAKOS/ Video streaming tv: l’arbitro della finale è Artur Dias (oggi 29 maggio 2024)

DIRETTA FIORENTINA OLYMPIAKOS: L’ARBITRO

Fiorentina Olympiakos sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: andiamo allora a conoscere meglio il fischietto lusitano e tutta la squadra arbitrale scelta per la finale di Conference League 2024. Al fianco di Dias ci saranno due guardalinee suoi connazionali, cioè i signori Paulo Soares e Pedro Ribeiro, mentre il quarto uomo sarà lo svedese Glenn Nyberg. Infine, di fronte al monitor del VAR avremo di nuovo un ufficiale portoghese, cioè il signor Tiago Martins. Tornando all’arbitro, il cui nome completo è Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, possiamo osservare come egli sia nato il 14 luglio 1979 a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, e sia internazionale fin dal 2010.

Carriera quindi di grande esperienza, in particolare grazie alle partecipazioni ad Euro 2020 e alle Olimpiadi di Tokyo, inoltre Dias è stato selezionato anche per Euro 2024. In questa stagione ha già arbitrato cinque partite fra Champions ed Europa League ma nessuna in Conference e senza incroci con formazioni italiane e greche, eppure curiosamente ha arbitrato l’Olympiakos il 17 settembre 2023, quando Dias fu chiamato a dirigere la partita del campionato greco contro l’AEK Atene, che terminò con un pareggio per 1-1 e con sei giocatori ammoniti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA OLYMPIAKOS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Per coloro che non avranno la fortuna di essere presenti ad Atene, ricordiamo che la diretta tv di Fiorentina Olympiakos sarà garantita in chiaro per tutti su Tv8, nonché sulla piattaforma satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251, ma ovviamente in questo caso su abbonamento. Per quanto riguarda invece la diretta streaming video di Fiorentina Olympiakos, oltre ai servizi offerti da Tv8, Sky e Now TV possiamo ricordare anche DAZN, che a sua volta garantirà la finale di Conference League per i propri abbonati.

FIORENTINA OLYMPIAKOS: LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Una serata potenzialmente storica per entrambe è quella che ci attende con la diretta di Fiorentina Olympiakos oggi, mercoledì 29 maggio 2024, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) per la finale di Conference League edizione 2023-2024 presso lo stadio Agia Sophia di Atene. Dal punto di vista ellenico, questo potrebbe essere il primo trofeo internazionale di sempre per la squadra del Pireo, d’altro canto la Fiorentina è ferma alla Coppa delle Coppe del 1961, quindi pure per i gigliati sarebbe una serata da consegnare alla storia in caso di vittoria nella diretta di Fiorentina Olympiakos, specie dopo la beffa della passata stagione, sempre in finale di Conference League.

Ad Atene di fatto l’Olympiakos giocherà in casa, anche se non vanno sottovalutate le forti rivalità locali (si giocherà nello stadio dell’AEK Atene), ma i biancorossi soprattutto andranno rispettati per quanto hanno fatto vedere finora, in particolare con la doppia vittoria nella semifinale contro l’Aston Villa. La Fiorentina certamente ha fatto più fatica per eliminare col brivido il Bruges, ma dopo essersi garantita la certezza di un posto nelle Coppe europee anche per l’anno prossimo tramite campionato adesso vuole finalmente tornare a vincere qualcosa dopo oltre 20 anni di digiuno totale e dare al calcio italiano una doppietta con il trionfo dell’Atalanta: non vediamo l’ora di seguire la diretta di Fiorentina Olympiakos…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OLYMPIAKOS

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Olympiakos. Essendo una finale europea, naturalmente Vincenzo Italiano dovrebbe andare sul sicuro e allora per la Fiorentina possiamo ipotizzare il modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta, protetto dalla difesa a quattro con Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic e capitan Biraghi da destra a sinistra; in mediana largo alla coppia composta da Mandragora e Bonaventura; infine il reparto offensivo dei viola potrebbe schierarsi con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé da destra a sinistra sulla trequarti, naturalmente a sostegno del centravanti che dovrebbe essere Belotti.

José Luis Mendilibar, l’allenatore spagnolo dell’Olympiakos, dovrebbe invece scegliere il 4-3-3 come modulo. Quanto invece ai nomi dei titolari, ecco in porta Tzolakis; davanti a lui Rodinei, Retsos, Carmo e Ortega dovrebbero trovare spazio dal primo minuto nella difesa a quattro; a centrocampo linea a tre, probabilmente formata da Chiquinho, Iborra e Hezze, infine si può pensare al tridente offensivo greco che potrebbe prevedere Podence a destra, El Kaabi prima punta e infine Fortounis ala sinistra.

ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SULLA FINALE

Non può infine mancare uno sguardo rivolto anche al pronostico sulla diretta di Fiorentina Olympiakos in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Fiorentina, sia di fatto sia formalmente in trasferta, è tuttavia favorita sulla carta, perché il segno 2 è quotato a 2,35. Le differenze comunque sono minime, infatti il segno 1 è proposto a quota 3,10 ed infine il segno X varrebbe 3,20 volte la posta in palio.











