Diretta Fiorentina Ostermunchen/ Streaming video tv: prima amichevole per i viola

DIRETTA FIORENTINA OSTERMUNCHEN: ITALIANO AL LAVORO

Fiorentina Ostermunchen, in diretta da Moena, si gioca alle ore 17:00 di martedì 20 luglio: i viola sono in ritiro nella località sulle Dolomiti, come da tradizione, e questa amichevole sarà quella con cui di fatto si aprirà una stagione che dovrà essere del riscatto. L’anno scorso Beppe Iachini e Cesare Prandelli, con ritorno dell’ascolano nel finale, hanno condotto la squadra a una salvezza risicata: non proprio quello che ci si aspettava, ma da qualche anno la società pur con entusiasmo e investimenti non è riuscita a fare il salto di qualità e anzi sta soffrendo parecchio nella parte destra della classifica, chiamata al salto di qualità definitivo.

Per provare a rilanciarsi la Fiorentina aveva puntato su Gennaro Gattuso, che però ha salutato subito in circostanze non del tutto chiarite; così la scelta è poi ricaduta su Vincenzo Italiano, che si è liberato dallo Spezia non senza polemiche (anzi) e ora si prepara alla sua nuova sfida, volendo confermare quanto di buono fatto al suo primo anno in Serie A. Firenze non è La Spezia ovviamente, ma vedremo come si comporterà il tecnico; noi adesso aspettiamo la diretta di Fiorentina Ostermunchen, e nel frattempo possiamo provare a valutare quali possano essere le scelte per il primo undici della stagione, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA OSTERMUNCHEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Fiorentina Ostermunchen; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita da Viola Channel, che già negli anni scorsi metteva a disposizione le immagini ai suoi tifosi. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test viola, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA OSTERMUNCHEN

Sono tanti i convocati di Italiano, dunque capire come il tecnico possa affrontare Fiorentina Ostermunchen è parecchio complesso. Il modulo, stando a quanto visto negli ultimi anni, sarà il 4-3-3: in porta mettiamo Dragowski, poi una linea difensiva nella quale Lirola e Igor possono essere i due terzini – entrambi molto bravi a spingere – con la possibilità che Ranieri affianchi al centro Milenkovic (in attesa di capire quale sarà il futuro del serbo, uno dei giocatori che potrebbero partire). In mezzo al campo la regia potrebbe essere affidata a Duncan o Benassi; al fianco di uno di questi giocatori potremmo vedere Bonaventura e Maleh, protagonista della promozione con il Venezia e che era già stato acquistato dalla Fiorentina. L’alternativa potrebbe essere un Tòfol Montiel come mezzala offensiva, ma nel tridente d’attacco avremo Vlahovic – anche lui in bilico – come prima punta con Callejon e Riccardo Sottil che potrebbero agire sulle fasce laterali. Naturalmente, nel corso della partita assisteremo anche a tante sostituzioni in modo che Italiano possa valutare tutti (o quasi) i giocatori di una rosa ancora incompleta.



